De uraniumprijs schoot deze maand voor het eerst in zeven jaar door de grens van 40 dollar per pond, een ruime verdubbeling sinds het dieptepunt van vorig najaar. De prijshausse broeit al een hele tijd. De overname van Uranium Participation Corp. door Sprott Asset Management bleek het kantelpunt. De creatie van de Sprott Physical Uranium Trust (SPUT) was voor Wall Street een signaal om een versnelling hoger te schakelen. Ineens bleek uranium ook pop...

De uraniumprijs schoot deze maand voor het eerst in zeven jaar door de grens van 40 dollar per pond, een ruime verdubbeling sinds het dieptepunt van vorig najaar. De prijshausse broeit al een hele tijd. De overname van Uranium Participation Corp. door Sprott Asset Management bleek het kantelpunt. De creatie van de Sprott Physical Uranium Trust (SPUT) was voor Wall Street een signaal om een versnelling hoger te schakelen. Ineens bleek uranium ook populair op het beruchte Reddit/WallStreetBets-forum.De uraniummarkt blijft in onevenwicht. Het aanbod uit de mijnproductie ligt lager dan de vraag. Dat tekort wordt aangevuld uit voorraden en door recyclage. Maar vroeg of laat stijgt de productie weer. Op de korte termijn is het risico op overaanbod miniem, want er is lang niet geïnvesteerd in extra productiecapaciteit. Bovendien zijn veel mijnen ook tegen 42 dollar amper rendabel. SPUT en YellowCake houden samen meer dan 40 miljoen pond uranium aan. Dat zal de komende tijd nog toenemen. Ze concurreren zo met de nutsbedrijven die kerncentrales uitbaten, en daarvoor uranium nodig hebben als brandstof. De globale uraniumproductie wordt dit jaar geschat op 125 miljoen pond. Naargelang de impact van de financiële marktpartijen zal de vraag naar verwachting tussen 162 en 180 miljoen pond liggen. UxConsulting ziet de vraag oplopen naar 206 miljoen pond in 2030, en 292 miljoen in 2040. De forse prijsstijging moeten we in het juiste perspectief bekijken. Uranium was de afgelopen jaren extreem goedkoop. Naast SPUT en Yellow Cake hebben beleggers ook de keuze uit tientallen aandelen van bedrijven die actief zijn in de productie, de ontwikkeling en de exploratie. In tegenstelling tot de uraniumprijs zelf, stijgen de meeste aandelen in de sector al sinds eind vorig jaar. Toch is het nog niet te laat om in de sector te investeren. Tijdens de vorige prijshausse, tussen 2005 en 2007, klom de prijs tot bijna 140 dollar per pond. Het is natuurlijk niet zeker dat de prijs in deze cyclus een nieuwe piek bereikt. En dat al zeker niet in een rechte lijn gebeuren. We blijven erbij dat het potentieel groot blijft. Maar investeerders moeten er ook rekening mee houden dat een langdurige haussemarkt ook gezonde en dus noodzakelijke tussentijdse correcties kent.