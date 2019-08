Het gaat van kwaad naar erger met het aandeel van Transocean. Ziet u de historisch lage koers als een bijkoopmoment of moet ik mijn aandelen alsnog verkopen?

Het zijn geen vrolijke tijden voor de aandeelhouders van Transocean,de wereldmarktleider in de verhuur van olieboorinstallaties. Na het dieptepunt van 6,19 dollar eind vorig jaar volgde een herstelrally die eind april strandde op 9,65 dollar. Sindsdien is het aandeel ruimschoots gehalveerd. De aandelenkoersen van concurrenten zoals Seadrill, Noble Corp, Diamond Offshore Drilling en Valaris ondergingen minstens een even grote afstraffing, maar het is duidelijk dat Transocean almaar minder ontsnapt aan de negatieve draaikolk die de sector sinds 2014 in een wurggreep houdt.

...