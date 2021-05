De kans dat het aandeel Barco verder in waarde toeneemt, is reëel. De succesvolle haussestrategieën van begin dit jaar verdienen een vervolg.

Begin dit jaar hebben we twee hausseposities op Barcouitgewerkt. De geschreven put september met uitoefenprijs 20,00 euro bracht 3,55 euro op. Nu is die nog iets meer dan 1 euro waard. De winst bedraagt ongeveer 2,5 euro per contract van 100 eenheden. De gekochte call is verdubbeld in waarde. We betaalden 1,44 euro en vandaag bedraagt de premie 2,80 euro. Die winsten mogen worden gezien. Maar het kan nog mooier. Technisch zit het goed voor Barco. Het potentieel is er zeker. Maar ook fundamenteel heeft Barco de wind in de zeilen. De waarde van het orderboek bedraagt 350 miljoen euro. De directie voorspelt voor de eerste jaarhelft van dit jaar een omzet van 400 miljoen euro. Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar. Sommige analisten geloven dat niet en spreken van een omzet van 377 miljoen euro. Wij geloven eerder de insiders, dus het management. Wellicht zit er niet evenveel winst in als vorig jaar, maar het belet niet dat de financiële positie van Barco nog altijd kerngezond is. We rekenen op een dividendrendement van anderhalve procent. Schrijf de put Barco december met uitoefenprijs 24,00 euro @ 5,65 euroAls de aandelenkoers van Barco stijgt tot boven 24 euro (+12%), dan behouden we de premie van 5,65 euro. We zullen niet worden aangewezen en we zijn ook niet verplicht aandelen te kopen. Als de koers niet stijgt, dan kunnen we worden uitgeoefend. We betalen dan slechts 18,35 euro per aandeel (24 - 5,65). Dat is beduidend minder dan de huidige beurskoers.Koop de call Barco december met uitoefenprijs 23,00 euro @ 0,84 euroDit is een relatief goedkoop contract. Voor slechts 84 euro (100 x 0,84) heeft u tijd gekocht tot 17 december om te wachten op hogere koersen. Het haussepotentieel is niet min. Bij een koersstijging wacht een eerste technische weerstand rond 24,50 euro. Maar die lijkt niet erg stevig. Als hij het begeeft, kan het eenvoudig richting 30 euro gaan. Tegen die aandelenkoers is deze call intrinsiek 700 euro waard (30 - 23 x 100). Maar met nog wat tijdswaarde zal de winst aanzienlijk groter zijn. Als de aandelenkoers van Barco niet meer hoger geraakt, dan kunt u de hele inzet verliezen. Gelukkig is dit contract niet duur zodat het verlies per contract zal meevallen.