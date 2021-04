Investeerders die willen inspelen op een prijsstijging moeten creatief zijn en inzetten op gespecialiseerde bedrijven.

Vanadium is een metaal dat in hoofdzaak bij de productie van staal wordt gebruikt. De grootste producenten zijn China, Rusland, Zuid-Afrika en Brazilië. China is, als grootste staalproducent, ook de grootste verbruiker van vanadium. Hogere kwaliteitseisen voor staal zullen de consumptie van vanadium doen toenemen.De voorbije jaren wordt vanadium ook steeds vaker gebruikt als grondstof voor batterijen voor energieopslag op industriële schaal (Vanadium Redox Flow Batteries of VRFB). VRFB-batterijen kunnen zo groot zijn als een scheepscontainer en worden aan elkaar gekoppeld. Energieopslag is een sterk groeiende markt, waardoor een tekort aan vanadium kan ontstaan. Het huidige aanbod bedraagt 90.000 ton. Daar kan tegen 2025 dankzij capaciteitsuitbreidingen nog 20.000 ton bij komen. Vooral vanaf 2023 zou het deficit oplopen wanneer VRFB-batterijen verder doorbreken. De prijs van een pond vanadium piekte in 2005 op 32 dollar, maar was tien jaar later teruggevallen naar 2,5 dollar. Nu schommelt hij rond 8 dollar per pond.In verhouding tot andere basismetalen is de markt voor vanadium heel klein. Er is geen gereglementeerde termijnmarkt en er zijn ook geen ETF's die de prijs van het metaal schaduwen. Investeerders die willen inspelen op een prijsstijging moeten dus creatief zijn en inzetten op gespecialiseerde bedrijven. De grondstoffenreus Glencore produceert vanadium, maar het metaal levert maar een heel klein deel van de omzet en de bedrijfswinst. De Nederlandse Advanced Metallurgical Group (AMG) produceert vanadium voor staal uit gebruikte katalysatoren. De groep is gestart met de bouw van een tweede fabriek in de VS. Het aandeel AMG noteert op Euronext Amsterdam.Largo Resources is de grootste producent van vanadium voor batterijen, en is actief in Brazilië. Het bedrijf heeft een recordjaar achter de rug en is sinds februari helemaal schuldenvrij. Largo noteert op de beurs van Toronto en heeft onlangs een notering op Nasdaq aangevraagd.Bushveld Minerals bezit vanadiumactiva in Zuid-Afrika en is ook actief in tin en steenkool in Madagascar. Naast een bestaande mijn (Vametco) en een nieuw project (Mokopane) beschikt het bedrijf ook over twee verwerkingsinstallaties. Bushveld noteert op het AIM-segment van de London Stock Exchange. Daarnaast zijn er nog talrijke exploratiebedrijven, die vooral actief zijn in Australië, Canada en de Verenigde Staten.