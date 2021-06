Tesla wordt als autobouwer gewaardeerd als een technologiebedrijf. Toch noteert het aandeel intussen een derde onder de top van eind januari.

De koers van het aandeel van Tesla Motors blijft extreem volatiel. Dat is typisch voor een emo-aandeel dat vaak fors beweegt op nieuwsfeiten die niets met de operationele gang van zaken te maken hebben. Tesla leverde vorig jaar net geen 500.000 wagens en streeft de komende jaren naar een gemiddelde volumegroei van 50 procent. De consensusprognose voor dit jaar bedraagt 55 procent, maar voor 2022 en later ligt de verwachting een stuk lager.

Tesla voerde in het eerste kwartaal een update van de Model S en de Model X door, waardoor ze tijdelijk niet in de verkoopstatistieken verschenen. Dit jaar moet de productie van de Model Y op kruissnelheid komen en in principe start ook de verkoop van de Tesla Semi e-truck. Over de timing voor de nieuwe Roadster en de elektrische pick-up Cybertruck kwam er geen nieuws. De productiecapaciteit van de fabriek in Fremont, Californië stijgt naar 100.000 stuks van de Model S en de Model X en 500.000 van de Model 3 en de Model Y. De Gigafactory in Sjanghai zal 450.000 stuks van de Model 3 en de Model Y produceren. In de fabriek in Berlijn moeten nog dit jaar auto's van de band rollen voor de Europese markt. Ook in Austin, Texas bouwt Tesla een nieuwe fabriek.In het eerste kwartaal produceerde Tesla 180.338 voertuigen, 76 procent meer dan een jaar eerder. In het lopende kwartaal zou de productie voor het eerst boven 200.000 uitkomen. De impact van het wereldwijde tekort aan halfgeleiders is niet duidelijk. De gemiddelde verkoopprijs per wagen lag 13 procent lager dan een jaar eerder. Dat heeft te maken met de omzetmix (tijdelijk geen dure Model S en Model Y) en meer wagens die in China waren geproduceerd. Ter compensatie verhoogde Tesla op de meeste markten zijn prijzen. De groepsomzet steeg in het eerste kwartaal naar 10,39 miljard dollar (+74%), iets boven de verwachte 10,28 miljard. De autoverkoop leverde met 9 miljard dollar het grootste deel van de omzet. Energy& Storage (zonnepanelen en thuisbatterijen) waren goed voor 494 miljoen en de dienstentak voor 893 miljoen. Tot die laatste behoren ook de emissiekredieten die Tesla verkocht aan andere constructeurs. Die zijn pure winst en stonden in voor 518 miljoen dollar, of 5 procent van de groepsomzet. Naarmate alle constructeurs zelf voldoende wagens met een lage emissie in het gamma hebben, zal het systeem van de emissiekredieten uitdoven. De brutomarge op de verkoop van auto's steeg naar 22 procent, tegenover 20 procent vorig jaar. De operationele winst bedroeg 594 miljoen dollar, goed voor 5,7 procent marge. Schaalvoordelen moeten dat cijfer nog opkrikken. Netto bleef 439 miljoen dollar of 39 dollarcent per aandeel over, minder dan de opbrengst uit emissiekredieten. De vrije kasstroom (293 miljoen) was voor het vierde kwartaal op rij positief. De cashpositie daalde naar 17,1 miljard dollar, tegenover 19,4 miljard eind vorig jaar. Tesla betaalde schulden terug en investeerde 1,5 miljard in bitcoin. Daarvan is een deel weer verkocht. Het aantal uitstaande aandelen klom het voorbije jaar met 14 procent. De shortpositie ligt nu meer dan 80 procent onder de piek van twee jaar geleden. De kans op een nieuwe short squeeze is dus drastisch afgenomen.ConclusieTesla wordt als autobouwer gewaardeerd als een technologiebedrijf. Toch noteert het aandeel intussen een derde onder de top van eind januari. De omzetgroei zal vanaf volgend jaar afzwakken. Ook ook het uitdoven van de inkomsten uit emissiekredieten zal de marges drukken. Over de cryptoplannen van Tesla blaast Musk warm en koud. Het aandeel blijft ook na de correctie duur. We handhaven het negatieve advies.Advies: verkopenRisico: hoogRating: 3CKoers: 599,37 dollarMarkt: New York Stock ExchangeTicker: TSLA USISIN-code: US88160R1014Beurskapitalisatie: 577 miljard dollarK/w 2020: 268Verwachte k/w 2021: 132Koersverschil 12 maanden: +37%Koersverschil sinds jaarbegin: -1%Dividendrendement: -