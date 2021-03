Ik lees dat Doro zijn afdeling Doro Care wil afsplitsen. Zal op die transactie roerende voorheffing worden geheven?

Doro AB, de Zweedse marktleider in mobiele telefonie en dienstverlening voor senioren, kondigde aan de vooravond van de jaarrapportering aan dat het een aparte beursnotering van de afdeling Doro Care voorbereidt. De definitieve beslissing volgt later dit jaar. Doro besliste vorig jaar al zijn activiteiten op te splitsen in Doro Phones en Doro Care. In het verleden zag de fiscus een afsplitsing of spin-off in veel gevallen (afhankelijk van de juridische structuur van de splitsing) als een belastbare dividenduitkering, onderhevig aan de bijbehorende roerende voorheffing van 30 procent. Die ondoorzichtige interpretatie wekte, terecht, veel wrevel op. De transactie levert immers geen rechtstreeks voordeel voor de aandeelhouder op, en er verdwijnt ook geen vermogen uit de vennootschap, zoals bij een echte dividendbetaling. In het voorjaar van 2019 werd een wettelijke uitzondering goedgekeurd, die spin-offs vrijstelt van roerende voorheffing. In principe zal er dus in het geval van een aparte beursnotering van Doro Care geen roerende voorheffing verschuldigd zijn op de aandelen Doro Care die u als aandeelhouder zult ontvangen. Al moeten we nog met enig voorbehoud spreken. De toepassing van de uitzondering is aan strikte voorwaarden verbonden. Zo moet heel duidelijk de inbreng van de bedrijfstak in de nieuwe vennootschap kunnen worden aangetoond. Sinds de nieuwe wet van kracht werd, is de vrijstelling al toegepast, bijvoorbeeld bij de afsplitsing van Alcon door Novartis. Maar er zijn ook tegenvoorbeelden: onder meer de afsplitsing van Multiple Choice Group door Naspers. Alles zal dus van de juridische details afhangen. Met de afsplitsing zou Doro Care meer ruimte krijgen om sneller uit te groeien tot de Europese marktleider in technologie-gedreven zorg voor senioren. Doro startte de afdeling in 2014 op dankzij de overname van Caretech, en reeg sindsdien de overnames aan elkaar. De afdeling is nu voldoende matuur om ze te verzelfstandigen. De omzet steeg in 2020 met 9,9 procent tot 524,1 miljoen Zweedse kronen. In 2018 was dat nog 285,4 miljoen. Doro Phones heeft het moeilijker en zag de omzet in 2020 met 28,9 procent terugvallen tot 1,17 miljard kronen. De afdeling leed onder de winkelsluitingen door de coronapandemie. Doro Phones besliste om een forse besparing door te voeren (110 à 130 miljoen kronen) en minder rendabele markten, zoals Noord-Amerika en Italië, af te bouwen. Positief is wel dat Doro Phones erin slaagde om de brutowinstmarge met 200 basispunten op te krikken tot 30,3 procent. Doro Care haalde een marge van 41,4 procent (-70 basispunten). Het aandeel steeg na de aankondiging naar het hoogste niveau sinds 2017, en noteert tegen 14,9 keer de verwachte winst 2021. We verlagen het advies naar 'houden' in afwachting van meer duidelijkheid over de afsplitsing (rating 2B).