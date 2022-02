De dreiging van de vele renteverhogingen in combinatie met een groeivertraging door de omikronvariant zet de grondstoffen onder druk. We activeren enkele verkopen in de goud- en zilvermijnen.

Na een zwakke start van de financiële markten in aanloop naar de Fed-meeting van woensdag 26 januari, zagen we enig herstel op de markten. Maar het Amerikaanse jobrapport van januari zal wellicht slecht zijn - het voorafgaande ADP-rapport was heel slecht -, de inflatiecijfers blijven pieken, bedrijfsresultaten vallen soms serieus tegen (Netflix, Meta Platforms, ...) en er is de hysterie rond de vraag hoeveel renteverhogingen de Federal Reserve dit jaar zal doorvoeren.

We vrezen dan ook dat de correctie op de aandelenmarkten nog niet volledig achter de rug is, en dat we de komende weken een woelig einde van de terugval zullen beleven. Daartegen hebben we ons al beschermd met een stevige kaspositie. We verwachten nog een laatste beweging naar beneden alvorens we aan het herstel kunnen beginnen. Historische cijfers laat duidelijk zien dat de klappen vallen in aanloop naar een eerste renteverhoging, niet daarna. De dreiging van de vele renteverhogingen dit en volgend jaar in combinatie met een gevoelige groeivertraging door de omikronvariant zet echter ook de grondstoffen onder druk. Dat geldt zowel voor de metalen, de edelmetalen en zelfs voor de uitblinker van 2021, uranium. We blijven beklemtonen dat het weliswaar om de ernstigste correctie gaat sinds de start van de covid-19-pandemie in maart 2020, maar dat het een gezonde, tussentijdse terugval is. Daarna slaan we weer de weg naar boven in. Iedereen moet voor zichzelf beslissen of hij of zij die tussentijdse stap van verkopen en daarna terugkopen wil zetten. Maar het kan best dat de beurzen op het eind van deze terugval 10 procent of meer in het rood staan sinds het jaarbegin.Ook nu lijkt de herstelbeweging in de goud- en zilvermijnen niet door te zetten. We hebben op 27 januari via de website en de nieuwsbrief van Inside Beleggen laten weten dat we opnieuw verkopen in de goud- en zilvermijnen zouden activeren. We voegen daar nog NexGen Energy (meest risicovolle participatie in uranium) en Rio Tinto (nog mooi op winst, maar onderliggende indicatoren verslechteren) aan toe als signaal dat we ook hier op korte termijn nog vrezen voor een terugval.