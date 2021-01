Het leidt geen twijfel dat de opmars van vleesvervangers nog maar begonnen is. Die markt is volgens schattingen 150 miljard dollar waard. Het zijn al lang niet meer alleen vegetariërs die op zoek gaan naar vleesvervangende eetwaren. Beleggers kunnen een graantje meepikken van die trend.

Meer dan 70 procent van de consumenten beweren dat ze gezonder willen leven. Eten zonder of met minder vlees staat bij hen vaak hoog in de prioriteitenlijst. Bovendien is de trend om 'groener' te leven onlosmakelijk verbonden met een vleesarm dieet. Te veel vlees eten zou schadelijk zijn voor de gezondheid. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zou er een verband bestaan tussen de consumptie van rood vlees en sommige kankers. Dat besef maakt de groep van mensen die op zoek gaan naar vleesvervangende voedingswaren, veel groter dan enkel de groep van vegetariërs en veganisten. Die laatsten laten vlees al langer links liggen. Sommigen doen dat omdat ze zich verzetten zich tegen het dierenleed dat de productie van vlees soms meebrengt. Denk maar aan de problematiek van het onverdoofd slachten.

Anderen willen de vleesconsumptie beperken omdat de productie ervan vaak ecologische problemen geeft. Het is een groep mensen die zeer snel groeit. Er is zelfs een nieuwe term voor bedacht: flexitariërs. Dat zijn consumenten die het vlees of vleesproducten niet hebben afgezworen, maar die bewust op zoek gaan naar alternatieven. Ze eten nog een stukje vlees, maar verkiezen daarnaast op regelmatige basis een alternatief. En dat alternatief wordt in sneltreinvaart beschikbaar.We onderscheiden vier generaties vleesvervangers. De eerste bestaat uit de oudste vleesvervangers als tofu en tempeh. Beide hebben sojabonen als voornaamste ingrediënt. Ze zijn vooral bekend bij macrobioten. Verder is er falafel, dat gemaakt wordt van kikkererwten. Insectenburgers vormen de tweede generatie. Vooral enkele Belgische bedrijven onderscheiden zich in die sector. Maar echt doorgebroken zijn ze nog niet. Dat is totaal anders voor de derde generatie vleesvervangende producten, die er ook uitzien als vlees en een gelijkaardige smaak hebben. Drie spelers springen eruit. Ze baseren zich op verschillende basisingrediënten. Een van de bekendste is Beyond Meat, dat eiwitten uit erwten gebruikt. Impossible Foods en De Vegetarische Slager van Unilever werken met soja. Maar laatstgenoemde voegt daar lupinebonen aan toe. Naast het 'imitatievlees' worden ook planten gebruikt om een soort plantaardige scampi te maken. De laatste generatie vleesvervangers komt uit een 3D-printer. De Israëlische start-up Redefine Meat en het Spaanse NovaMeat zijn daarin pioniers. Beide bedrijven printen plantaardige steaks.De markt voor vleesvervangers groeit razendsnel. Bedrijven als Beyond Meat en Impossible Foods kunnen de vraag nauwelijks bijhouden. Maar ook de grote fastfoodbedrijven laten zich niet onbetuigd. De Vegetarische Slager van Unilever zal de Rebel Whopper van Burger King produceren. In de Verenigde Staten heeft Burger King een partnership met Impossible Foods. In Canada levert Lightlife, een dochter van Maple Leaf Foods, de (nep)kipburger voor de KFC-restaurants. In Duitsland en Israël biedt McDonald's als plantaardig alternatief de plantaardige hamburgers van Nestlé aan. De meeste spelers spitsen zich toe op Noord-Amerika en Europa, maar sommigen nemen nu ook al de gigantische Chinese markt in het vizier. Als de vleesvervangers daar van de grond komen, wacht hen een erg mooie toekomst.Net zoals in vrijwel alle sectoren speelt ook in de voedingssector het duurzame karakter van de productie een almaar belangrijkere rol. Zo mengen sommige producenten van hamburgers in de VS paddenstoelen in het vlees. Ze proberen zo de impact op het klimaat te beperken. Burger King heeft dezelfde doelstelling door vlees te gebruiken van koeien die dankzij een specifiek dieet minder methaangassen uitstoten.Beyond Meat is de enige pure speler op de beurs in dit segment. De producten zijn te vinden in meer dan 112.000 supermarkten, restaurants en hotels. Beyond Meat kreeg een grote bekendheid toen Bill Gates toetrad tot het kapitaal. Gates investeerde ook in Impossible Foods. In België zijn de producten van Beyond Meat onder meer te vinden bij Delhaize. Het succes heeft grotendeels te maken met het feit dat de producten van Beyond Meat zo goed mogelijk echt vlees benaderen. De voornaamste bron van eiwitten zijn erwten. Investeringen in onderzoek en ontwikkeling slorpen bijna 7 procent van de omzet op. De stevige groei veroorzaakt hoge kosten, en dat doet de resultaten geen deugd. Onlangs maakte Beyond Meat een verlies van 10 miljoen dollar bekend. Maar de brutomarge van 30 procent is veelbelovend en de omzet stijgt spectaculair.De koers van het aandeel van Beyond Meat steeg dit jaar met 85 procent. Net als de meeste aandelen kreeg ook dit aandeel een forse dreun in maart, toen de coronapandemie de kop opstak. Maar de koers herstelde spectaculair. Er is een grote interesse van beleggers die ethisch verantwoord willen beleggen. Bepaalde institutionele beleggers tonen interesse omwille van de ESG-kwaliteiten (duurzaamheid). Maar de meningen zijn sterk verdeeld. De markt van vleesvervangers groeit ongetwijfeld enorm, en dat zal wellicht nog lange tijd het geval zijn. Maar uiteraard zijn de grootste voedingsconcerns van de wereld zich daar ook van bewust. Bovendien staan ook concurrenten als Impossible Foods op de uitkijk om naar de beurs te komen. De grote fastfoodketens blijven ook niet bij de pakken zitten. Het proefproject van McDonald's met hamburgers van Beyond Meat blijkt bijzonder succesvol. Zodanig dat McDonald's heeft beslist zelf een plantaardige burger te maken, de McPlant. Het is niet alleen de bedoeling een plantaardig alternatief te bieden voor rundvlees, maar ook voor de kipburger en voor ontbijtformules. Een kanshebber voor de meer risicobewuste belegger met een perspectief van minstens twee, drie jaar.Zoals gezegd, laten de grote concern zich evenmin onbetuigd. Het Zwitserse Nestlé is in België actief met Garden Gourmet, dat onder meer bij Albert Heijn in de rekken ligt. Het fabriceert plantaardige hamburgers, maar ook gehakt, braadworst, schnitzel en spekreepjes. De plantaardige producten van Nestlé brachten vorig jaar in de VS en Europa 200 miljoen Zwitserse frank op. Dat is maar een fractie van de totale omzet van Nestlé (93 miljard frank), maar de omzet uit vegetarische producten groeit wel met ongeveer 10 procent per jaar. Over een paar jaar leveren ze wellicht een essentieel deel van de omzet. Nu maken echte vleesproducten nog een belangrijk deel van het gamma uit. Nestlé kan dus bezwaarlijk een puur vegetarisch aandeel worden genoemd. Het aandeel deed het dit jaar niet schitterend. De terugval in maart was fors, maar de koers herstelde snel tot bijna het niveau van voor de coronapandemie. Het dividendrendement van meer dan 2,5 procent legt een stevige bodem onder de koers. Nestlé is een basiswaarde in de portefeuille van de rustige belegger.Wat geldt voor Nestlé is ook waar voor Unilever. De koers van het aandeel is nog niet volledig hersteld van de dreun in maart. Unilever is traditiegetrouw een lompe tanker, die traag maar zeker zijn koers vaart. Unilever produceert al bijna vijf jaar vegetarische voedingswaren in samenwerking met De Vegetarische Slager. Twee jaar geleden nam Unilever zijn leverancier over. Die maakte toen 10 miljoen euro omzet. Tegenover de jaaromzet van 50 miljard euro van Unilever stelt dat niet veel voor. De laatste tijd groeit de omzet uit vegetarische producten echter fors, onder invloed van de marketingkracht van Unilever. Net zoals Nestlé heeft Unilever ook veel producten van dierlijke oorsprong in het gamma. Het is dus evenmin als Nestlé een pure vegetarische speler, maar voor wie wil investeren in een erg beloftevolle sector, is Unilever een verantwoorde keuze. Bron: Bloomberg