et is mogelijk dat de koers van het aandeel Shell wat stabiliseert. De liefde voor Royal Dutch Shell is bekoeld bij de institutionele investeerders.

Eind vorig jaar schreven we de put december 2021 met de uitoefenprijs 14 euro. We ontvingen daar 4,00 euro voor. Dat was toen een mooie premie, die nu vrijwel volledig binnen is. Het contract is nog slechts een halve euro waard. Gezien de lengte van het contract, zouden we het terugkopen. Dan kunnen we opnieuw schrijven.

...

Eind vorig jaar schreven we de put december 2021 met de uitoefenprijs 14 euro. We ontvingen daar 4,00 euro voor. Dat was toen een mooie premie, die nu vrijwel volledig binnen is. Het contract is nog slechts een halve euro waard. Gezien de lengte van het contract, zouden we het terugkopen. Dan kunnen we opnieuw schrijven.Het olieconcern kwam in een mediastorm terecht toen een rechtbank in Den Haag Royal Dutch Shell, zijn toeleveranciers en zijn afnemers beval zijn CO2-uitstoot tegen 2030 terug te brengen met 45 procent tegenover 2019. Aan de andere kant heeft de olieprijs 70 dollar aangetikt en zijn weer fraaie bedrijfswinsten mogelijk. Het is mogelijk dat de koers van het aandeel Shell wat stabiliseert. De liefde voor Royal Dutch Shell is bekoeld bij de institutionele investeerders. Aandeelhouders mogen de stukken dus bijhouden, maar kunnen met het schrijven van calls mogelijk wat extra rendement genereren.Geschreven callSchrijf de call Royal Dutch Shell september met uitoefenprijs 16 euro @ 1,05 euroEr is een steunzone rond 15,5 euro en een weerstand op 16 euro. Daar spelen we op in. Zolang de beurskoers rond 16 euro blijft hangen, zal het contract zakken in waarde en maken we winst. Stijgt de koers onverwacht toch verder, dan moeten we de aandelen misschien verkopen. We incasseren dan 1705 euro (100 x (16 + 1,05)). Daalt de aandelenkoers, dan krijg we de volle premie.Wie geen aandelen Royal Dutch Shell bezit en ook wil profiteren van de verwachte status quo, kan een put schijven.Geschreven putSchrijf de put Royal Dutch Shell september met uitoefenprijs 17 euro @ 1,46 euroWe volgen dezelfde redenering als hierboven. We geven de koers tijd tot 17 september om rond een smalle marge te bewegen. Idealiter beweegt hij rond of boven 17 euro. Dan blijft de premie volledig van ons. Gaat de koers lager, dan worden we misschien aangewezen. We kopen de aandelen dan tegen 15,54 euro per stuk (17 - 1,46). Dat is een redelijke prijs. Tussen 2010 en 2019 was het aandeel nooit goedkoper dan 18 euro. Er waren zelfs pieken van 30 euro. Maar toen was er wel nog geen sprake van een groene storm...