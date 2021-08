De prijs van een ton aluminium is dit jaar al met een derde gestegen. Eerder deze maand bereikte hij het hoogste niveau sinds 2011.

Tegenover het dieptepunt van maart vorig jaar is de aluminiumprijs bijna verdubbeld. Om de opmars van de metalenprijzen en de inflatie te stoppen, verkocht de Chinese regering een deel van de strategische voorraden, waaronder 140.000 ton aluminium. Maar terwijl de prijzen van bijvoorbeeld koper en ijzererts terugvielen, gaf die van aluminium nauwelijks een krimp. De fysieke premies, die boven op de spotprijs komen voor transport, opslag en taksen, zijn zelfs nog verder toegenomen.Het voorbije decennium is de productiecapaciteit in China sterk toegenomen, wat leidde tot overcapaciteit en dalende prijzen. Intussen is de sector sterk aan banden gelegd, want China wil tegen 2040 de CO2-uitstoot met 40 procent verminderen. Aluminium smelten is een energie-intensief proces. De Chinese aluminiumproductie verschoof de voorbije jaren naar de provincie Yunnan, waar goedkope hydro-elektriciteit beschikbaar is. Maar door aanhoudende droogte was er minder groene stroom, en moest China weer meer een beroep doen op energie uit steenkool. Daardoor werd China vorig jaar een netto-invoerder van onbewerkt aluminium, terwijl het daarvoor een exporteur was.Analisten verwachten dat de vraag naar aluminium in 2021 door de aantrekkende economie de grootste groei in elf jaar zal kennen. De Russische mijntaks van 15 procent wordt bovendien grotendeels doorgerekend in de prijs. Het land is goed voor 6 procent van de productie.Inspelen op een hogere aluminiumprijs kan onder meer met het Amerikaanse Alcoa of Norsk Hydro uit Noorwegen. Die aandelen zijn al fors gestegen. Indirect de aluminiumprijs volgen kan ook: met de tracker WisdomTree Aluminium tracker op de Duitse beurs Xetra. Op de korte termijn is het verstandiger een correctie af te wachten. De Chinese overheid keert nog premies uit voor de uitvoer van afgewerkte aluminiumproducten. Tegelijk moet het land steeds duurder primair (onbewerkt) aluminium invoeren. Dat is geen logische situatie. China kan de exportsubsidies opheffen, wat voor wat afkoeling in de markt zou zorgen.