Wat is de verklaring voor de recente sterke prestatie van het aandeel van de Amerikaanse landbouwreus Archer Daniels Midland. Blijft het aandeel koopwaardig?

Het Amerikaanse Archer Daniels Midland (ADM) is met een beurskapitalisatie van 35,5 miljard dollar een grootmacht in de productie- en de verwerkingsketen van de landbouw. Het aandeel is de jongste maanden sterk op dreef en schoot na beter dan verwachte eerstekwartaalcijfers naar een nieuw record van 63,6 dollar. Opeenvolgende recordoogsten zetten jarenlang de gewassenprijzen en verwerkingsmarges van ADM onder druk. Mede door een sterke vraag uit China zijn de prijzen van de meeste landbouwgewassen de voorbije maanden sterk gestegen. Een extra boost kwam er doordat de verwachte beplante oppervlakten voor het komende seizoen in de VS lager uitkwamen dan verwacht.Onder impuls van een sterk vierde kwartaal, waarin de nettowinst klom van 0,9 naar 1,22 dollar per aandeel, steeg de jaarwinst in 2020 met 29 procent: tot 3,15 dollar per aandeel. In het eerste kwartaal van 2021 verdubbelde de recurrente (zonder eenmalige elementen) nettowinst per aandeel ruimschoots, van 0,64 naar 1,39 dollar. Dat was fors boven de gemiddelde verwachting van 1 dollar. Het was het zesde kwartaal op rij met winstgroei. In de afdeling landbouwdiensten en oliezaden boekte de oliezadenverwerking zijn sterkste resultaat ooit. Daardoor steeg de brutowinst van de grootste afdeling van ADM met 84 procent, tot 777 miljoen dollar. De brutowinst van de afdeling koolhydratenoplossingen (zetmeel, zoetstoffen en bio-ethanol) ging bijna maal vier, tot 259 miljoen dollar. Onlangs besliste ADM om twee bio-ethanolfabrieken, die het in het voorjaar van 2020 door de kelderende prijzen had stilgelegd, opnieuw op te starten. Vorige zomer bouwde ADM in twee stappen zijn belang in het Aziatische Wilmar af tot 20 procent. Met de opbrengst van 850 miljoen dollar betaalde het voor ruim 660 miljoen dollar langlopende obligaties (met hoge coupons) terug. Het belang in Wilmar is al sinds 2007 de grootste investering van ADM. Het wil de resterende participatie met een waarde van circa 5 miljard dollar (14% van de beurswaarde van ADM) aanhouden, om voldoende blootstelling aan het Aziatische en het Afrikaanse groeipotentieel te vrijwaren. Het management verwacht een forse winstgroei voor 2021. De gemiddelde analistenverwachting bedraagt 4,49 dollar nettowinst per aandeel. Door de goede resultaten brak het aandeel eindelijk uit de band van 40 à 50 dollar waarin het, op enkele kortstondige uitzonderingen na, al sinds 2013 bewoog. De waardering tegen 14,2 keer de verwachte recurrente winst 2021 en een ondernemingswaarde (ev) van 12,6 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) 2021 is nog niet te duur, al is de ev/ebitda-verhouding wel ruim boven het gemiddelde van de voorbije tien jaar (9,5 keer) gestegen. We zien de hausse nog minstens enkele kwartalen aanhouden, maar verlagen na de forse stijging het advies naar 'houden' (rating 2B).