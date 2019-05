Het aandeel van Orca Gold viel onlangs stevig terug. Wat is de reden en blijft u geloven in de slaagkansen van het exploratiebedrijf?

Het belangrijkste goudexploratieproject van het Canadese exploratiebedrijf Orca Gold is Block 14, in het noorden van Sudan. Dat Afrikaanse land is de voorbije jaren in sneltreinvaart opgeklommen tot de tweede grootste Afrikaanse goudproducent, na Zuid-Afrika. Na de onafhankelijkheid van Zuid-Sudan in 2011 was het een tijd rustiger in het land, maar de jongste maanden kwam er steeds heviger protest van de bevolking tegen de autoritaire president Omar Al-Bashir. Op 11 april schoof het leger Al-Bashir na dertig jaar bewind aan de kant. Maar het vooruitzicht van een militair regime...