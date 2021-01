Waarom is de portefeuille van Inside Beleggen zo zwaar onderwogen in Amerikaanse aandelen in het algemeen en technologiewaarden in het bijzonder voor 2021?

We krijgen die vraag niet voor het eerst, en het zal wel geen toeval zijn dat ze er komt na een jaar waarin de Amerikaanse beurs het zoveel beter deed dan de Europese indexen, met dank aan de grote technologiewaarden. Dat gebeurde in het afgelopen decennium wel meer, maar vorig jaar was het toch wel extreem. Het verschil tussen de prestaties van de technologiebeurs Nasdaqen de meeste Europese indexen bedroeg zowat 35 procent (zonder rekening te houden met de waardevermindering van de dollar ten opzich...

We krijgen die vraag niet voor het eerst, en het zal wel geen toeval zijn dat ze er komt na een jaar waarin de Amerikaanse beurs het zoveel beter deed dan de Europese indexen, met dank aan de grote technologiewaarden. Dat gebeurde in het afgelopen decennium wel meer, maar vorig jaar was het toch wel extreem. Het verschil tussen de prestaties van de technologiebeurs Nasdaqen de meeste Europese indexen bedroeg zowat 35 procent (zonder rekening te houden met de waardevermindering van de dollar ten opzichte van de euro). De prestatie van de voorbeeldportefeuille had dus nog beter kunnen zijn, als we er meer Amerikaanse technologieaandelen in hadden opgenomen.Het lijkt ons geen goed idee om dat nu nog te doen voor het beursjaar 2021. Al moeten we toegeven dat we dat de afgelopen jaren wel vaker hebben gedacht, en dat het achteraf gezien toch wel een goed idee was geweest. We zullen ook niet beweren dat de Amerikaanse beurs in het algemeen en de technologiewaarden in het bijzonder een slecht beursjaar tegemoet gaan. We denken dat Wall Street in 2021 een goed tot heel goed jaar zal kennen. We verwachten alleen niet dat de Amerikaanse aandelen beter zullen presteren dan de Europese. Vooreerst omdat de problematiek in 2021 anders zal zijn dan in 2020. Vorig jaar werden we geconfronteerd met een zeer ernstige gezondheidscrisis, die aanleiding gaf tot lockdowns. Het werd een jaar van thuiswerken en gesloten winkels, bioscopen, enzovoort. Dat heeft de techbedrijven in de kaart en de klassieke ondernemingen parten gespeeld. Als 2021 het jaar van de normalisering wordt, dan moeten we vooral een fors winstherstel zien bij de klassieke bedrijven, terwijl we de technologie-ondernemingen moeten vergelijken met een uitzonderlijk goed 2020. Daarnaast is er de waarderingskloof tussen Wall Street en Europa en de rest van de wereld. Die heeft in 2020 zelden geziene proporties aangenomen. Voorts zien we sinds het goede vaccinnieuws dat de klassieke waarden, en dus ook de Europese aandelen, niet langer onderdoen voor de technologiewaarden en de Amerikaanse aandelen. Tot slot is er de vrees dat de Amerikaanse dollar veeleer zal verzwakken dan verstevigen in de loop van 2021. Al moet je met muntvoorspellingen altijd voorzichtig zijn. Mede door Europese Green Deal mikken we eerder op klassieke, Europese aandelen dan op Amerikaanse technologiewaarden, om rendement te halen in 2021. Maar we zullen in de loop van het jaar natuurlijk voortdurend moeten evalueren of die insteek klopt of eventueel moet worden aangepast.