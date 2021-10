De posities die we eind juli innamen op het aandeel Barco, hebben nog niet het verhoopte resultaat opgeleverd.

We rekenden op een koersstijging, maar de koers zakte van 21 euro eind juli gezapig naar 18 euro. Gelukkig gaat het de jongste dagen wat beter. De geschreven put maart 2022 met uitoefenprijs 22,00 euro is gestegen tot 3,52 euro. De gekochte call maart 2022 met uitoefenprijs 20,00 euro zakte in waarde tot 0,95. Er is geen reden tot paniek. We hebben nog ruim vier maanden.In het derde kwartaal stegen de bestellingen bij Barco met 43 procent. Het orderboek dikte aan met 45 procent tegenover vorig jaar. Dat vertaalt zich nog niet in een beduidende omzetstijging (+12% jaar op jaar). De verkoop stijgt in alle divisies maar het tekort aan componenten begint zijn tol te eisen. Barco schat de impact op 15 miljoen euro.Barco ziet tekenen van herstel, maar verwacht dat de problemen in de toelevering duren tot 2022. De beurs heeft wel de neiging vooruit te lopen op gebeurtenissen. Als dat ook nu gebeurt, kunnen we de komende maanden al mooie zaken zien. We zetten dan ook weer hausseposities op.Gekochte callKoop de call Barco juni 2022 met uitoefenprijs 19,00 euro @ 1,69 euro Dit contract is at the money: de uitoefenprijs ligt dicht bij de aandelenkoers. Zelfs bij een kleine koersstijging krijgt de call intrinsieke waarde. De eerstvolgende technische weerstand ligt iets boven 20 euro. Maar dan kan het snel naar 24,50 gaan. In dat geval bedraagt de premie tenminste 5,50 euro. Zit de beursstemming tegen, dan wacht een sterke steunzone rond 16 euro. We kopen met dit contract voldoende tijd, zodat we kunnen wachten op beterschap in 2022.Geschreven putSchrijf de put Barco maart 2022 met uitoefenprijs 20,00 euro @ 2,04 euro Bij de gekochte call is de grootte van de mogelijke winst onbeperkt. We betalen daar ook een premie voor. Met deze strategie rekenen we ook op een koersstijging van het Barco-aandeel, maar we betalen er niet voor. We ontvangen 204 euro (100 x 2,04 euro) om de plicht op te nemen om de aandelen te kopen tegen 20 euro, als de koper van de put dat wenst. We betalen dan 17,96 euro per aandeel (20 - 2,04). Dat is minder dan we betalen als we nu de aandelen zouden kopen. Als Barco tegen 18 maart 2022 20 euro of meer kost, loopt het contract waardeloos af en strijken we de volle premie van 204 euro op.