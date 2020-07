De real viel terug naar een historisch dieptepunt tegenover de dollar.

Van de hooggespannen verwachtingen bij het aantreden van president Jaïr Bolsonaro in 2018 blijft niet veel meer over. De verwachte hervormingen bleven uit en de economie boert steeds verder achteruit. Tot overmaat van ramp wordt Brazilië hard getroffen door het coronavirus. Door een sterke daling van de buitenlandse investeringen zal het bruto binnenlands product (bbp) volgens het IMF dit jaar met meer dan 5 procent krimpen. De inflatie daalde in juni tot iets meer dan 2 procent op jaarbasis, wat fors onder de inflatiedoelstelling van 4 procent is.Investeerders worden ook nauwelijks vergoed om de Braziliaanse real aan te houden, want de rente daalde naar 3 procent. Daardoor viel de real dit voorjaar terug naar een historisch dieptepunt tegenover de dollar. Een directe belegging in real via hefboomproducten is voor private investeerders niet mogelijk, maar een omweg via koffie of suiker is een alternatief.De referentie-index voor investeerders in Brazilië is de MSCI Brazil. Die daalde tussen januari en eind maart met 55 procent, maar is sinds dat dieptepunt met de helft gestegen. Veruit de meeste trackers die in Braziliaanse aandelen investeren, schaduwen de index. Dat is ook het geval voor het iShares MSCI Brazil Index Fund (tickersymbool EWZ) van de uitgever BlackRock. EWZ heeft meer dan 5,5 miljard dollar onder beheer en van de tracker worden dagelijks gemiddeld 14 miljoen deelbewijzen verhandeld. De meeste Belgische beleggers kunnen EWZ niet kopen, maar daar heeft de uitgever aan gedacht door ook Europese varianten in het aanbod op te nemen. Van een volledig gelijke behandeling is helaas geen sprake. Europese beleggers moeten genoegen nemen met een beduidend lagere liquiditeit en vooral een hogere jaarlijkse beheersvergoeding.De Europese iShares MSCI Brazil ETF noteert op Euronext Amsterdam met als tickersymbook IBZL en ISIN-code IE00B0M63516. IBZL is een fysieke tracker. Dat betekent dat de onderliggende aandelen ook worden gekocht. De jaarlijkse beheerkosten bedragen 0,74 procent. Een andere Europese tracker die de MSCI Brazil schaduwt, is de Xtrackers MSCI Brazil van de uitgever DWS (Deutsche Bank). Die noteert met tickersymbool DBX6 op Xetra en is met beheerkosten van 0,65 procent iets goedkoper dan IBZL. DBX6 is ook een fysieke tracker, maar daar worden de dividenden gekapitaliseerd in plaats van uitgekeerd.