De jongste tijd gaan de edelmetalen de goede kant uit, maar voor de meeste goudmijnaandelen zijn de historische piekkoersen zijn nog ver weg. Zullen die records sneuvelen? En wat te zeggen van zilver?

We denken dat de coronacrisis een extra argument is om te stellen dat de edelmetalen op lange termijn in een opgaande trend zitten. Die duurt het best een heel decennium. De hausse is gebaseerd op de verwachting dat de centrale banken hun politiek van een negatieve reële rente aanhouden in combinatie met een toenemende bezorgdheid over de financiering van de gigantische schuldenberg van overheden, maar ook steeds meer van gezinnen en bedrijfsleven. De wereld is één grote schuldenpandemie geworden. Daar...

We denken dat de coronacrisis een extra argument is om te stellen dat de edelmetalen op lange termijn in een opgaande trend zitten. Die duurt het best een heel decennium. De hausse is gebaseerd op de verwachting dat de centrale banken hun politiek van een negatieve reële rente aanhouden in combinatie met een toenemende bezorgdheid over de financiering van de gigantische schuldenberg van overheden, maar ook steeds meer van gezinnen en bedrijfsleven. De wereld is één grote schuldenpandemie geworden. Daarbovenop komen de enorm gezwollen balansen van de centrale banken. De steedse grotere omvang en de steeds lagere kwaliteit van het gekochte papier zullen beleggers steeds meer zorgen baren.Goud is nog altijd de koploper. Het realiseerde rond de zomer van 2019 een bijzonder krachtige doorbraak, die het signaal gaf dat de trend gekeerd was. Pas sinds enkele weken is dat ook zo voor de goudmijnen. Zilver is de achterblijver. Het verklaart onder meer waarom de goud-zilverratio, die meet hoeveel troy ounce (31,1 gram) zilver nodig zijn voor 1 troy ounce goud, zo extreem hoog is opgelopen tot een historisch record. We denken dat het niet meer heel lang zal duren voor zilver een stevige inhaalbeweging zal maken. We zien kansen dat de goudprijs in de komende twaalf maanden zal terugkeren richting de historische piek uit 2011 rond 1900 dollar per troy ounce. Individuele toppers onder de goudmijnen, zoals de marktleider Newmont Corp, maar ook Wheaton Precious Metals,staan niet meer zo ver van hun piekkoers. De meeste goudmijnen, die vervat zitten in indexen als de HUI-index, maar ook de voor de voorbeeldportefeuille gekochte VanEck Vectors Gold Miners (GDX, rating 1B)staan nog heel ver van de piek, ongeveer op de helft. Daar zal het nog enkele jaren duren voor nieuwe records worden bereikt, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het zal gebeuren. Zilver blinkt pas in de eindfase van de klim uit ten opzichte van goud. Pas als u daar een extreme afwijking ziet, mag u aannemen dat het einde van de opmars er zit aan te komen. Het feit dat de goud-zilverratio zo hoog is, bewijst dat we nog maar aan het begin van de klim zijn. Langetermijninvesteerders houden hun posities in edelmetalen dus het best stevig aan. Er komen ongetwijfeld tussentijdse correcties. Dat zijn nieuwe instapmomenten voor laatkomers.HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Hebt u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.