Een tijd geleden kondigde Inside Beleggen het plan aan de Tessenderlo-aandelen in de voorbeeldportefeuille te ruilen voor Picanol. Waarom is dat nog niet gebeurd?

Uitstel is deze keer geen afstel. Het blijft de bedoeling in de loop van de komende weken of maanden de aandelen Tessenderlo Group in te ruilen voor Picanol-aandelen. We hebben die intentie bekendgemaakt naar aanleiding van de halfjaarcijfers van beide vennootschapen eind augustus. Daar is een dubbele motivatie voor. Vooreerst is die van boekhoudkundige aard. Sinds 1 januari 2019 wordt niet langer enkel de nettobijdrage van Tessenderlo Group aan de resultaten van Picanol toegevoegd, maar is sprake van een volledige verwerking in omzet, bedrijfskasstroom, bedrijfswinst en nettowinst. Dat is een heel groot verschil. De klassieke activiteiten vertegenwoordigden in het eerste halfjaar nog amper 22 procent van de groepsomzet. Het heeft ook tot gevolg dat het bedrijf uit Ieper niet langer over twee divisies - Weaving Machines en Industries -maar over vijf afdelingen beschikt. De activiteiten van het oude Picanol zijn gebundeld in de afdeling Machines & Technologies met daarnaast vier divisies die tot Tessenderlo Group behoren (Agro, Bio-valorisatie, Industriële Oplossingen en de elektriciteitscentrale T-Power). Technisch gezien is een belegging in een Picanol-aandeel meer vergelijkbaar geworden met een belegging in een Tessenderlo-aandeel. Daarnaast is er het financiële aspect. Of, beter gezegd, het waarderingsaspect. Door de aanslepende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China zullen de jaarcijfers 2019 bij Picanol een stuk lager uitvallen dan in 2018 en de voorgaande jaren. Dat heeft de koers van Picanol geen goed gedaan. De waardering van de weefmachinebusiness in het Picanol-aandeel is de voorbije 12 tot 18 maanden behoorlijk teruggevallen. We zien dat als een tijdelijk fenomeen en geloven op lange termijn nog altijd in een groei van die activiteit. De reden dat we de ruil nog niet hebben doorgevoerd, heeft te maken met de tradingupdate over het derde kwartaal van beide vennootschappen. Het is duidelijk dat Tessenderlo Group het momentum meer mee heeft dan Picanol en al enkele kwartalen aangenaam weet te verrassen met de resultaten. Daarnaast blijft er het feit dat de referentieaandeelhouder Luc Tack regelmatig, ook vanuit Picanol, Tessenderlo-aandelen blijft inslaan. Het kan best dat we wachten tot de jaarresultaten van zowel Picanol als Tessenderlo Group (26 maart) bekend zijn alvorens daarover een beslissing te nemen. Tenzij voorafgaandelijke koersbewegingen ons vroeger tot een aanpassing kunnen verleiden. We geloven in het potentieel van beide apart genoteerde bedrijven. Je mag het nooit uitsluiten, maar de beweegreden is niet dat we opnieuw een fusieproject tussen beide vennootschappen verwachten zoals begin 2016 het plan was.HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Hebt u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.