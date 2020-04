De lockdown in de strijd tegen covid-19 legt een deel van onze economie lam. Gelukkig zijn er ook sectoren waar de coronacrisis de omzet een boost geeft. De (voedings)distributie is een voorbeeld.

De uitbraak van het virus deed de Belgen aan het hamsteren slaan en stuwt, geholpen door de gedwongen sluiting van de horeca, de omzet van de grootwarenhuizen.

De uitbraak van het virus deed de Belgen aan het hamsteren slaan en stuwt, geholpen door de gedwongen sluiting van de horeca, de omzet van de grootwarenhuizen. De Belgen zullen natuurlijk niet blijven hamsteren. De voorraadkasten, de koelkasten en de diepvriezers zitten eivol. Maar wellicht houdt de hoogconjunctuur voor de warenhuizen nog wel even aan. Want de horeca zal nog niet meteen kunnen heropstarten. Een bijkomend element is het verbod op promoties in ons land, wat de omzet van de sector tijdelijk nog meer naar boven duwt. Er zijn voor de distributiesector niet alleen baten aan de koopwoede. Ze brengt ook extra kosten mee. Zo gaf Delhaize naar eigen zeggen 170 miljoen euro uit aan extra beveiliging en ondersteuning van het personeel, de reiniging van de winkels en het inhuren van jobstudenten of zelfs nieuwe mensen. Het ziekteverzuim ligt immers een stuk hoger dan normaal.Ahold Delhaize, ontstaan na de overname van Delhaize door Ahold, bestaat uit 6500 winkels in elf landen. De Verenigde Staten (onder meer Food Lion) zijn de belangrijkste markt. Wekelijks komen er meer dan 50 miljoen klanten over de vloer. De groep staat er wellicht het best voor de komende maanden. Geen wonder dat de schok van het coronavirus al grotendeels verteerd is op de beurs. Het aandeel kost ongeveer evenveel als een jaar geleden. Zowel in Europa als in de VS groeit de omzet met 15 procent. In maart was de omzetstijging zelfs dubbel zo groot. Dat heeft wellicht te maken met het hamstergedrag van veel mensen. Tegen de zomer kan de situatie normaliseren. Zelfs een klein dipje is niet uitgesloten, als consumenten hun voorraden beginnen aan te spreken. Bovendien zijn extra kosten nodig voor hygiëne en beveiliging. Ahold Delhaize stelt een aantal investeringsplannen uit, maar bevestigt het mooie dividend (0,76 euro) en blijft eigen aandelen inkopen. Tussen 6 en 9 april ging het om 724.645 aandelen tegen een gemiddelde prijs van 22,42 euro per aandeel. Voor het Amerikaanse Food Lion komt de grootse concurrentie van Amazon. Maar de e-commerceactiviteiten van Ahold Delhaize in de VS groeien naar behoren. Dit jaar kan dat zelfs met 30 procent zijn. Doordat de groep ruim 70 procent van haar omzet en winst in de VS draait, zijn de groepsresultaten sterk beïnvloedbaar door de verhouding euro/dollar.Ahold Delhaize heeft met een vroegtijdige kwartaalupdate bevestigd dat het een sterke periode achter de rug heeft. Het rekent voor het afgelopen kwartaal op een 15 procent hogere omzet, dankzij de hamsteraars. Voor dit jaar werd verwacht dat de winst per aandeel met 5 procent zou groeien. Maar zoals de zaken er nu uitzien, zullen de resultaten (veel) beter zijn.Colruyt telt 242 winkels onder de eigen naam, die voor 75 procent van de omzet zorgen. Voorts bezit de groep 140 Okay-buurtwinkels, 29 BioPlanet-supermarkten, de non-foodketens DreamLand/DreamBaby en 86 supermarkten in Frankrijk, die het nog altijd niet al te best doen. Colruyt is de groep met de goedkoopste prijsgarantie in de winkel en het sterkste ecologische imago, maar traditiegetrouw wel met veruit het duurst gewaardeerde aandeel in de sector van de warenhuizen in de Lage Landen. Met een koers-winstverhouding niet ver van 20 en een dividendrendement van nauwelijks 2 procent kan het bedrijf uit Halle moeilijk concurreren met Carrefour of Delhaize.Colruyt biedt de aandeelhouder wel andere troeven, zoals een erg sterke balans en doorgaans zeer solide, voorspelbare resultaten. Toch was het aandeel de voorbije twaalf maanden veel beweeglijker dan normaal. Midden juni vorig jaar incasseerde het de zwaarste klap uit zijn beursgeschiedenis. Met de komst van het Nederlandse Jumbo naar Vlaanderen ontstond de vrees voor een nieuwe prijzenoorlog. Intussen lijkt dat allemaal wel mee te vallen. Jumbo houdt zich voorlopig gedeisd. Net toen de aandelenkoers zich leek te herstellen, dook het coronavirus op. Maar ook van die klap krabbelt het aandeel snel weer recht. Het virus lijkt voor Colruyt, en de hele sector eigenlijk, veeleer een zegen dan een vloek. De beelden van ellenlange wachtrijen voor de poorten van Colruyt en de drommen klanten met volle winkelkarren zijn nu al legendarisch. Het marktaandeel in België neemt nog toe. Colruyt blijft dus nieuwe klanten aantrekken, ook al zint het verbod op kortingen hen niet. De stevige recessie die er aankomt, kan de discounter wel extra marktaandeel opleveren. Het is best mogelijk dat veel consumenten, al dan niet noodgedwongen, zullen overschakelen naar supermarkten met een goedkoper imago. Dat zou het aandeel vooruit kunnen helpen. Maar er zijn kapers op de kust, die hetzelfde soort klanten willen verleiden, zoals Albert Heijn, Aldi, Lidl en het al genoemde Jumbo.Colruyt maakte al goede jaarcijfers bekend. De omzet groeide met bijna 3 procent en er kwam weer wat marktaandeel bij. Dat ligt nu al op 32,2 procent. De nettowinst bedroeg 372 miljoen euro en het dividend stijgt tot 1,31 euro per aandeel. Ook Colruyt rekent voor dit jaar op aanzienlijk betere resultaten.Carrefour is de tweede grootste distributeur ter wereld en de grootste van Europa. De winkelketen telt ongeveer 15.000 vestigingen in dertig landen. Dat gaat van hypermarkten, supermarkten, discountwinkels tot cash & carry-winkels. Carrefour realiseerde over het voorbije kwartaal 21,8 miljard euro omzet. Dat was iets meer dan verwacht. De Franse afdeling boerde wat achteruit, maar de rest van Europa, Latijns-Amerika en Azië deden het beter.In termen van koers-winstverhouding (k/w) is Carrefour het goedkoopste aandeel van de drie retailers. Het keert ook het hoogste dividend uit. Maar dat zijn, naar onze mening, geen valabele argumenten om het aandeel op de kooplijst te zetten. Zowel op een als op vijf jaar bekeken, presteert Carrefour op de beurs erg zwak. Misschien kan de groep in deze voor de distributeurs uitzonderlijk gunstige tijden haar herstructurering, die al geruime tijd aansleept, versneld tot een goed einde brengen. De directie laat weten dat de financiële doelstellingen van het Plan 2022 al vroeger bereikt zullen worden. Er wordt meer bespaard dan gebudgetteerd, en tegelijk worden niet-strategische activa sneller verkocht.Carrefour wil de komende jaren vooral inzetten op e-commerce en biologische producten. Tegen 2022 wil het meer dan 4 miljard euro omzet halen uit e-commerce en misschien wel 5 miljard euro uit bio. De onlinehandel uitbouwen is een van de vier pijlers van het grote reorganisatieplan. De overige drie zijn een eenvoudigere organisatie, een hogere productiviteit en een klantgerichter productaanbod. De transformatie van Carrefour is hard nodig als het wil opboksen tegen zijn grote concurrent Leclerc en, vooral, de nieuwkomer Amazon. De distributiesector voelt de hete adem van de Amerikaanse onlinereus steeds hardnekkiger in de nek. Van de nieuwe managers bij Carrefour wordt verwacht ze het tij keren. Of dat lukt, blijkt wellicht al over enkele maanden.De coronacrisis betekent een welgekomen duwtje in de rug, maar voor een herstel van de winstgevendheid op langere termijn zal meer nodig zijn. De geruchten over een bod op Casino zijn weer even stilgevallen. Nochtans zou een fusie een mooie meerwaarde kunnen betekenen voor Carrefour.Van de drie voorgestelde ketens gaat onze voorkeur als belegging vandaag naar Ahold Delhaize. De waardering is aantrekkelijk gebleven en de perspectieven voor het lopende boekjaar zijn gunstig. Colruyt zal het ook wel goed doen, maar is natuurlijk toch een pak duurder gewaardeerd en de koers is al fors hersteld van de Jumbo-kater. Carrefour heeft ook een gunstige waardering, maar de perspectieven op langere termijn blijven een groter vraagteken.