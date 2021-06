Kunt u toelichting geven over het Zweedse Kinnevik, naar aanleiding van de recente opsplitsing tussen het gewone aandeel Kinnevik AB en het Kinnevik AB redemption share?

Kinnevik is in 1936 werd opgericht door de Zweedse families Stenbeck, Klingspor en von Horn. De groep richt zich op bedrijven met een sterk digitaal profiel in vier segmenten: gezondheid, consumentendiensten, financiëledienstverlening en opkomende markten. De gemiddelde jaarlijkse return bedroeg de voorbije vijf jaar 26 procent, en de jongste tien jaar 20 procent. Doorheen de cycli mikt Kinnevik op 12 tot 15 procent. De investeringen zijn gespreid over ruim 25 bedrijven. De strategie is bedrijven die uitblinken in digitale transformatie op de lang...

Kinnevik is in 1936 werd opgericht door de Zweedse families Stenbeck, Klingspor en von Horn. De groep richt zich op bedrijven met een sterk digitaal profiel in vier segmenten: gezondheid, consumentendiensten, financiëledienstverlening en opkomende markten. De gemiddelde jaarlijkse return bedroeg de voorbije vijf jaar 26 procent, en de jongste tien jaar 20 procent. Doorheen de cycli mikt Kinnevik op 12 tot 15 procent. De investeringen zijn gespreid over ruim 25 bedrijven. De strategie is bedrijven die uitblinken in digitale transformatie op de langere termijn te ondersteunen.Veruit het grootste succes tot nu toe was de investering in het Duitse onlineretailbedrijf Zalando, dat in 2008 is opgericht. Kinnevik stapte in 2010 in Zalando en bleef al die jaren de grootste aandeelhouder. De initiële investering van 7,9 miljard Zweedse kronen verzevenvoudigde. Het belang van 21 procent was op 31 maart goed voor 39 procent van de intrinsieke waarde van 117,8 miljard Zweedse kronen, omgerekend 404 kronen per aandeel. Het tweede grootste belang (19%) is de positie in het Zweedse telecombedrijf Tele2, gevolgd door 10 procent in Teladoc Health, een Amerikaanse digitale gezondheidsspeler voor professionele klanten. Naast een categorie overige belangen, goed voor 16 procent van de intrinsieke waarde, zijn er ook nog belangen in de e-tailer Global Fashion Group (8%), de Amerikaanse dienstverlener in gezondheidszorg VillageMD (6%) en de digitale gezondheidsspeler Babylon (2%). In april besliste Kinnevik om het volledige belang in Zalando door te geven aan de aandeelhouders. Daartoe noteerden vanaf 17 mei tijdelijk Kinnevik AB redemption shares: 143 redemption shares stemden overeen met 28 Zalando-aandelen. Om technische redenen gebeurt de operatie in twee stappen. Eerst was er de creatie van niet-beursgenoteerde aandelen Zalando, opgenomen in een Zweeds aandelenregister. Nog tot 14 juli loopt de tweede stap, waarbij de aandelen uit het Zweedse register kunnen worden omgeruild in aandelen Zalando, die vanaf 21 juli zullen noteren op de beurs van Frankfurt. Het aandeel van de groeibedrijven in de portefeuille klimt door de operatie van 40 naar 68 procent, en het aandeel van niet-beursgenoteerde bedrijven stijgt van 22 naar 37 procent. Bovendien versnelt de herpositionering naar een meer gebalanceerde portefeuille, die meer gericht is op jonge groeibedrijven en een snellere rotatie van het kapitaal beoogt.De uitkering had een tegenwaarde van 172 Zweedse kronen per Kinnevik-aandeel. Na de uitkering bedraagt de pro-forma intrinsieke waarde 232 Zweedse kronen. Het aandeel noteert met een premie van 42 procent op de intrinsieke waarde, een stuk duurder dan de meeste Belgische holdings. Bestaande posities mogen behouden blijven (rating 2A).