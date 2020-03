U schreef nog nooit over Royal Gold. Het edelmetalenroyaltybedrijf presteerde recentelijk zwak. Is dit een goed moment om in te stappen?

Het Amerikaanse edelmetalenroyaltybedrijf Royal Gold is met een beurskapitalisatie van 7 miljard dollar het nummer drie in zijn sector, na Franco-Nevada (FNV; 22,3 miljard) en Wheaton Precious Metals (WPM; 14,6 miljard). Het bedrijfsmodel is vergelijkbaar met dat van FNV en WPM. Het brengt veel lagere risico's met zich dan dat van een mijnbouwbedrijf, maar drijft evenveel op de evolutie van de edelmetalenprijzen en het onderschatte opwaartse potentieel van het uitbreiden van projectreserves nadat een royalty- of streamingovereenkomst zijn afgesloten (de zogenoemde optionaliteit). In tegenstelling tot de meeste sectorgenoten, heeft Royal Gold de afgelopen jaren nieuwe deals uitsluitend gefinancierd met eigen kasstromen en schuldfinanciering. De jongste kapitaalverhoging dateert al van 2012. Het nadeel is dat de groei beperkter is gebleven dan bij de concurrenten, want de jaarlijkse productie schommelt al sinds 2016 tussen 320.000 à 350.000 troy ounce goudequivalent. Het aandeel presteerde de voorbije jaren daarom beduidend minder goed dan FNV, WPM, maar ook Sandstorm Gold Royalties. Over vijf jaar haalde het aandeel van Royal Gold een rendement van 57,1 procent, 8,8 procent beter dan WPM maar 40 procent minder goed dan Sandstorm Gold en zelfs 90 procent minder dan FNV. De voorbije twee jaar scoorde Royal Gold het zwakst met een rendement van 23,8 procent, tegenover 47,6 procent voor Sandstorm Gold, 57,6 procent voor WPM en 61 procent voor FNV. De jongste zes maanden zakte Royal Gold zelfs met 17,4 procent, tegenover positieve rendementen voor WPM (+13,2%), Sandstorm Gold (+18,8%) en FNV (+24,6%). Het aandeel van Royal Gold bereikte begin september 2019 een recordkoers van 138,78 dollar, maar plooide sindsdien ruim 25 procent terug. Die zwakke prestatie is enerzijds een gevolg van sociale onrusten bij twee mijnen, Andacollo in Chili en Peñasquito in Mexico, die tijdelijk de productie belemmerden. De problemen bij Andacollo zijn opgelost en in Peñasquito lopen de onderhandelingen. Anderzijds, en belangrijker, zijn er problemen bij twee andere mijnen: Rainy River en Mount Miligan, beide in Canada. Die mijnen kampen met operationele problemen, die nopen tot aanpassingen aan de oorspronkelijke mijnplannen. Bij Rainy River is op 13 februari een nieuw plan voorgesteld op basis van lagere reserves en een kortere levensduur (tot 2028). Op nieuwe plannen voor Mount Miligan, de grootste producerende mijn voor Royal Gold (25 procent van de groepsomzet van 242,4 miljoen dollar in de eerste helft van het lopende boekjaar), is het wellicht nog enkele maanden wachten. De optionaliteit kan dus ook in de andere richting werken. Gezien die onzekerheid en het zwakkere groeiprofiel, genieten FNV, WPM en Sandstorm Gold onze voorkeur tegenover een belegging in Royal Gold. Eventuele bestaande posities mogen behouden blijven.