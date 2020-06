UCB kondigde in mei een nieuwe overname aan. Is de eigen pijplijn onvoldoende sterk?

We hebben er lang op moeten wachten, maar UCB knoopt de jongste tijd weer aan met externe groei. Dat past in het strategische plan dat voor 2019 tot 2021 een groeifase vooropstelt. Een eerste schuchtere stap kwam er in 2018, met de overname voor 150 miljoen dollar (mogelijk tot 220 miljoen mijlpaalbetalingen) van de Midazolam-neusspray, een middel tegen meerdere acute epilepsieaanvallen. Het middel is sinds 2019 op de markt in de Verenigde Staten. In oktober 2019 volgde de veel grotere overname voor 2,1 miljard dollar van Ra Pharma, een Amerikaanse specialist in de ontwikkeling van kandidaat-geneesmiddelen voor zeldzame auto-immuunziekten. Het belangrijkste product in ontwikkeling is Zilucoplan, een C5-peptidenremmer (C5 is een eiwit met een sleutelrol in inflammatieprocessen) waarmee een fase III-studie loopt in de chronische spierziekte myasthenia gravis (verwachte resultaten in de eerste jaarhelft van 2021). Fase II-studies in twee andere zeldzame spierziekten (IMNM en ALS) zijn gepland. UCB heeft met rozanolixizumab (gericht op FcRn) al een eigen molecule in ontwikkeling in dit onderzoekssegment en nestelde zich met de overname van Ra Pharma nadrukkelijk in het concurrentiële spoor van efgartigimod van argenx. Efgartigimod is verder gevorderd en legde met de recente fase III-resultaten in myasthenia gravis de lat heel hoog, maar er is voldoende ruimte voor meerdere moleculen. De overname zou vanaf 2024 moeten bijdragen aan de omzet en de nettowinst. In mei versterkte UCB zijn toonaangevende epilepsiefranchise met een bod voor 270 miljoen dollar op Engage Therapeutics, waarmee UCB de rechten op Staccato Alprazolam verwerft, een kandidaat-epilepsiemiddel dat klaar is om een fase III-studie op te starten. De overnames zijn noodzakelijk om het patentverval vanaf 2022 (Vimpat) en 2024 (Cimzia) in de Verenigde Staten en Europa op te vangen alsook de tegenvallers van de jongste jaren met laatklinische moleculen. De ontwikkeling van epratuzumab en dapirolizumab pegol (beide in lupus) werd stopgezet, en in maart faalde een fase IIb-studie met padsenovil in epilepsie. Het ostoporosemiddel Evenity is na de mogelijke hartproblematiek sinds eind 2019 wel op de markt en kan met de eerste verkoopcijfers dit jaar positief verrassen. Het sterkste nieuws kwam van bimekuzumab, dat vorige week overtuigende vervolgdata presenteerde op eerdere sterke fase III-studieresultaten in psoriasis. Het goedkeuringsdossier wordt deze zomer ingediend. UCB heeft daarmee een nieuw blockbustermiddel vast (medicijn met een jaarlijkse omzet van meer dat 1 miljard dollar) waarmee nog fase III-studies lopen in psoriatische artritis en axiale spondyloartritis (resultaten eind 2021). Het aandeel steeg afgerond met 20 procent naar een recordkoers. Ondanks de sterke stijging is het aandeel te behouden (rating 2B). Wegens de historisch hoge korting (richting 50%) blijft het koopadvies voor de moederholding Tubize overeind (rating 1B).