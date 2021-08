De waterellende in Wallonië deed de beurskoers van Ageas geen deugd. De verzekeraar begroot de schade voorlopig op 400 miljoen euro. Ageas kan dat probleemloos betalen, maar beleggers hebben het toch niet meer begrepen op het aandeel dat in enkele etappes tot rond 43 euro is teruggevallen na eerder dit jaar boven 50 euro genoteerd te hebben. Het aandeel was al wel aan het dalen voor de watersnood van medio juli.

Een maand na de ramp is de beurskoers van Ageas nog niet hersteld. De halfjaarcijfers van de grootste Belgische verzekeraar werden duidelijk minder sterk gepercipieerd als die van de Nederlandse collega's NN Group en Aegon. Maar de nieuwe CEO, Hans De Cuyper, blijft positief. Hij verwacht beterschap vanaf volgend jaar. Hij streeft naar een pay-outratio van ten minste 50 procent van het nettoresultaat van de groep. Het recente dividend van 2,65 euro komt overeen met een rendement van 6 procent. Bovendien gaat Ageas weer voor 150 miljoen euro eigen aandelen inkopen. Ook wij behouden het vertrouwen in deze verzekeraar en gaan op de gebruikelijke wijze à la hausse met optie.Koop call Ageas juni 2022 met uitoefenprijs 48,00 euro @ 2,20 euroDeze gekochte call is een eindje 'out the money' (uitoefenprijs boven de beurskoers). We betalen dus een verwachtingswaarde van 2,20 euro. Dat is niet niets, maar we hebben wel tijd gekocht tot 17 juni 2022. De eerste stevige technische weerstand ligt pas op 53 euro. Bij dat niveau zal onze call een intrinsieke waarde hebben van 5 euro. Maar als er nog voldoende tijd rest tot de vervaldag, zal dit contract aanzienlijk meer waard zijn. De mogelijke winst is onbeperkt. Het grootst mogelijk verlies is de inleg.Schrijf put Ageas maart 2022 met uitoefenprijs 48,00 euro @ 5,30 euroOvereenkomstig de ongeschreven regel dat de looptijd van een geschreven contract beter korter is dan die van een gekocht contract, kiezen we deze putoptie. Als de aandelenkoers van Ageas 10 procent stijgt, dan is dit contract theoretisch waardeloos en is de premie van 5,30 euro volledig binnen. Mocht de beursprestatie van Ageas blijven tegenvallen, dan moeten we misschien de aandelen kopen. We betalen dan 42,7 euro per aandeel (48-5,30). Dat is minder dan de huidige beurskoers.