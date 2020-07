Water lijkt in het duurzaamheidsdiscours nog niet zoveel aandacht te krijgen. De kans dat dat snel verandert, is reëel. De beschikbaarheid en kwaliteit van water worden het komende decennium cruciaal. De 'water footprint' van bedrijven begint stilaan mee te wegen als een rating voor duurzaamheid wordt gegeven. De 'low water footprint' kan even belangrijk worden als de 'low carbon footprint'.

Begint het waterthema stilaan echt belangrijk te worden, volledig nieuw is het geenszins. Al meer dan vijftien jaar kan de milieubewuste belegger beleggen in het waterthema. Wie dat deed, boekte succes. Aandelen behaalden over de afgelopen vijfgtien jaar wereldwijd een rendement van gemiddeld 7,37 procent per jaar. Een toonaangevende water-index, zoals de S&P Global Water, stelt daar een rendement van meer dan 11 procent tegenover. Die prestatie verliep niet helemaal rimpelloos. Perioden van zwakte wisselden regelmatig de successen af.

...

Begint het waterthema stilaan echt belangrijk te worden, volledig nieuw is het geenszins. Al meer dan vijftien jaar kan de milieubewuste belegger beleggen in het waterthema. Wie dat deed, boekte succes. Aandelen behaalden over de afgelopen vijfgtien jaar wereldwijd een rendement van gemiddeld 7,37 procent per jaar. Een toonaangevende water-index, zoals de S&P Global Water, stelt daar een rendement van meer dan 11 procent tegenover. Die prestatie verliep niet helemaal rimpelloos. Perioden van zwakte wisselden regelmatig de successen af. Water is zo'n vanzelfsprekend goedje, dat het bij veel beleggers misschien niet opkomt om het te zien als een essentiële grondstof. Water op zich is ook geen schaars goed. Ongeveer 70 procent van het aardoppervlak bestaat uit water. Maar hiervan is 97 procent zout water, en van de resterende 3 procent is slechts 1 procent geschikt voor menselijke consumptie. Dat is dus schaars en bijgevolg waardevol. Proper en drinkbaar water wordt ook steeds zeldzamer. Grote delen van de wereld kampen al met tekorten. Er wordt steeds meer water gebruikt en tegelijkertijd komt er minder beschikbaar wegens de extreme vervuiling van de rivieren en door de klimaatverandering. De Amerikanen consumeren per persoon ongeveer 200 flessen water per jaar. Dat is dubbel zoveel als tien jaar geleden. Experts verwachten dat de vraag naar drinkbaar water de komende jaren explosief toeneemt. Water is dus goed op weg om het blauwe goud te worden. De S&P Global Water Index steeg de afgelopen vijf jaar slechts iets meer dan 5 procent. Maar de kans is reëel dat de index de komende jaren veel sterker stijgt. Bedrijven actief in de waterwinning, -zuivering of -recyclage, watertechnologie en irrigatie hebben op lange termijn mooie groeikansen.In de watersector zijn honderden beursgenoteerde bedrijven te vinden. Bedrijven die van waterwinning hun kernactiviteit hebben gemaakt, hebben het de afgelopen jaren over het algemeen beter gedaan dan de S&P 500-index.Daarnaast is het mogelijk om ETF's te kopen die bepaalde waterindexen volgen (trackers). De Dow Jones US Water Index bestaat uit aandelen van 29 waterbedrijven. De ISE-B & S Water Index, die in 2006 werd gelanceerd, bestaat uit bedrijven die zijn gespecialiseerd in oplossingen voor onder andere distributie en waterfiltering. De trackers van Bloomberg World Water Index en de MSCI World Water Index volgen de aandelen van waterbedrijven overal ter wereld en hebben hun blik niet louter op de VS gericht.Een derde mogelijkheid bestaat erin beleggingsfondsen te kopen die gespecialiseerd zijn in waterbedrijven. Het fonds Pictet-Water was een pionier in themabeleggingen en presteerde sterk met een rendement van 298,1 procent sinds de introductie in 2000, vergeleken met het benchmarkrendement van 104 procent. Het beheer van het fonds Parvest Aqua wordt door BNP Paribas uitbesteed aan Impax, een in duurzaam beleggen gespecialiseerde beheerder. Het fonds belegt in bedrijven uit de watersector of daaraan verbonden sectoren. Bij de selectie van de bedrijven wordt gekeken naar hun prestaties in duurzame ontwikkeling en de kwaliteit van hun financiële structuur en/of potentieel voor winstgroei. Het waterfonds van RobecoSAM richt zich dan weer op bedrijven die minimaal 20 procent blootstelling bieden aan het waterthema. BNP Paribas biedt onder de naam Funds Aqua Classic een aantal fondsen aan uit de watersector. Ook KBC (Eco Water) blijft uiteraard niet achter.Wie wil beleggen in individuele aandelen, moet beseffen dat de watersector erg breed is. Niet elke niche is momenteel even beloftevol. We zien vooral kansen in drie onderdelen. Voor elk daarvan selecteren we enkele beloftevolle aandelen.De waterinfrastructuur omvat hoofdzakelijk diverse uitrusting (pompen, kleppen, flow control, pijpleidingen, instrumentatie, watertanks), ingenieurs- en adviesbureaus, en irrigatiemateriaal. De gereguleerde waterdistributiebedrijven, die hun kosten met een winstmarge mogen doorrekenen, zijn een veilige belegging.Het innovatieve Xylem investeert meer dan zijn sectorgenoten en is goed gepositioneerd om te profiteren van een resem projecten die in de afvalwatersector van start gaan. Dankzij zijn uitgebreide aanbod van producten voor afvalwaterzuivering kan het inspelen op de groeiniche in de waterindustrie.Geberit produceert en levert watertoevoerleidingen en -fittingen, installatie-, afvoer-, spoel- en andere sanitaire systemen voor de commerciële en residentiële bouwmarkten. De strategie van Geberit steunt op vier pijlers: sanitaire technologie, innovatie, selectieve geografische expansie en continue optimalisatie van bedrijfsprocessen. De producten van Geberit worden in het groot gedistribueerd, waarbij het bedrijf jaarlijks meer dan 100.000 loodgieters en besluitvormers opleidt in zijn 25 trainingscentra in de hele wereld of bij externe trainingen. Geberit heeft verschillende onderscheidingen ontvangen voor deze innovatieve kracht, het productontwerp en de sterke focus op duurzaamheid. Geberit is een sterk bedrijf met een mooie balans en een sterke ebitda-marge (bedrijfskasstroom/omzet).Water- en afvalwaternutsbedrijven spitsen zich toe op wateropname en -distributie, waterzuiveringscentra, verwerking en hergebruik van afvalwater, put- en rioolwater, stormwater, opvangtanks, dammen en dambouwers, infrastructuur inclusief bruggen en sluisdeuren..Suez roept de politici op beter te investeren in infrastructuur, met name voor water. Het schat de extra jaarlijkse subsidies die nodig zijn in 2025, op 3,3 miljard euro voor water, 1,75 miljard euro voor afvalverwerking en 450 miljoen euro voor lucht. Deze bedragen (27,5 miljard euro over vijf jaar) komen neer op ongeveer 0,1 procent van het jaarlijkse bbp van Frankrijk. Daarmee kan Suez de kwaliteit van de lucht die we inademen, en het water transformeren dat we drinken. Suez Group is wereldleider in water-, afval- en materialenbeheer. Het heeft meer dan 450.000 klanten en een kleine 2000 medewerkers. Vorig jaar maakte de groep ongeveer 18 miljard euro omzet en 350 miljoen euro winst. American Water Works levert drinkwater, afvalwater en ander watergerelateerde diensten in meerdere staten in de VS en Ontario, Canada. De hoofdactiviteit van de onderneming is het beheer van gereguleerde bedrijven die water en afvaldiensten leveren aan particulieren (14 miljoen) maar ook aan commerciële en industriële klanten. American Water Works is het grootste beursgenoteerde waterbedrijf. Het aandeel zet al tien jaar erg knappe prestaties neer op de beurs. De voorbije vijf jaar stegen de inkomsten met gemiddeld 3 procent per jaar (voornamelijk door overnames). De groei van de winst per aandeel is 16,5 procent. Een solide onderneming met goede fundamentals die een plaats verdient in elke portefeuille.Waterbehandelingstechnologie bestaat voornamelijk uit wateropname, filtratie & zuivering, slibafbraak, ontsmetting, ozonisatie, chlorering, ontzilting, kalkaanslag, bacteriologische controle chemische productie, opsporen van ziekteverwekkers, behandeling met actieve kool, enzovoort.Energy Recovery is een leverancier van energieoplossingen in de brede zin van het woord. Het ontzilten van zeewater wordt steeds belangrijker om de wereldwijde dorst te lessen. Het bedrijf is marktleider in energieterugwinningsapparaten (ERD's). Het installeert zeer efficiënte oplossingen voor de terugwinning van anders verspilde energie in het ontziltingsproces van zeewater. Kemira werd in 1920 opgericht als Valtion Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaat Oy, wat zoveel betekent als: staatsbedrijf voor de productie van zwavelzuur en superfosfaat. Met zo'n naam geraakt een bedrijf moeilijk verder als het wil internationaliseren. Daarom werd de naam in 1968 veranderd in Kemira. Het is van oorsprong een chemiebedrijf dat zijn scheikundige producten onder meer gebruikt voor waterzuivering. Het aandeel is, met een koerswinstverhouding van 15, een van de goedkoopste in de sector.