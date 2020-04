Even werden de goudkevers in maart op het verkeerde been gezet door de margin calls.

Even werden de goudkevers in maart op het verkeerde been gezet door de margin calls. Toen de aandelenmarkten naar beneden doken en de edelmetalen voor bescherming moesten zorgen, kregen die het ook moeilijk. Er was een liquiditeitsrush van beleggers die werden verplicht activa te verkopen om elders putten te delven. Ze maakten hun posities in edelmetalen dan maar tegen elke prijs te gelde. Een maand later stellen we vast dat het inderdaad een aberratie was en dus een bijzonder fraaie, haast unieke koopkans.

...

Even werden de goudkevers in maart op het verkeerde been gezet door de margin calls. Toen de aandelenmarkten naar beneden doken en de edelmetalen voor bescherming moesten zorgen, kregen die het ook moeilijk. Er was een liquiditeitsrush van beleggers die werden verplicht activa te verkopen om elders putten te delven. Ze maakten hun posities in edelmetalen dan maar tegen elke prijs te gelde. Een maand later stellen we vast dat het inderdaad een aberratie was en dus een bijzonder fraaie, haast unieke koopkans. De opwaartse trend zal worden gedreven door een toenemende zoektocht naar alternatieven voor klassieke beleggingsvormen. Naast de edelmetalen zal dat ook de cryptomunten ten goede komen. Er is een onzekere economische omgeving, gekoppeld aan uit de pan swingende begrotingstekorten, overheidsschulden en balansen van centrale banken. De inspanningen tijdens de bankencrisis verbleken bij wat nu wordt gedaan. Na de coronacrisis zal sprake zijn van enorme kraters in de begrotingen en een schuldenpandemie die nooit eerder is vertoond. Dat zijn ingrediënten om het goud te doen blinken en het zilver te doen schitteren. De opwaartse trend van de edelmetalen zou weleens heel lang kunnen aanhouden. De overheden en de centrale banken hebben alle remmen losgelaten en dat geldt ook voor de prijzen van de edelmetalen.In de zomer van vorig jaar heeft het goud de cruciale weerstand van 1380 dollar per troy ounce doorbroken. We gingen ervan uit dat we daardoor in een opwaartse trend waren terechtgekomen, waarbij de hardnekkige weerstand op 1380 dollar nu een solide steun moet vormen. Dat is overduidelijk gebleken tijdens de crisis op de financiële markten in maart. Intussen heeft de goudprijs het hoogste peil in zeven jaar bereikt. Het gele metaal is rijp om in de komende zes tot twaalf maanden opnieuw de piek uit 2011 rond 1900 dollar per troy ounce (31,1 gram) te bereiken. We mikken dit of ten laatste volgend jaar op prijzen boven de grens van 2000 dollar.Dat er nog heel wat opwaarts potentieel is, kunnen we ook afleiden uit het feit dat goud ver vooruitloopt op de rest. Zilver was nooit zo goedkoop als nu. Een blik op de goud-zilverratio, die weergeeft hoeveel ounces zilver nodig zijn om een ounce goud te kopen, spreekt boekdelen. Die klom onlangs naar een piek van 110. In 1979 lag die verhouding nog op 16 en op de piek van de zilverprijs het afgelopen decennium (in 2011) bedroeg die verhouding amper 32. Maar ook de goud- en zilvermijnen zijn zwaar achtergebleven op de stijging van de goudprijs. Daar waar de goudprijs al in de zomer van 2019 de piek uit 2016 wist te doorbreken, is dat nog maar onlangs met de goudmijnen gebeurd, afgemeten aan de bekendste tracker op de goudmijnen, de Van Eck Vectors Gold Miners (ticker GDX). De marktleider en de grootste goudmijn Newmont was de eerste om de doorbraak te forceren. Daarna volgde het nummer twee, Barrick Gold. De ratio tussen het goud en de goudmijnen bedroeg op de piek in 2011 afgerond 29 en 45 in 2016 . Vandaag is die 52.