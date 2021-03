We denken dat er opwaartse mogelijkheden zijn voor het aandeel AB InBev.

De dubbele strategie die we eind 2020 hadden opgezet rond AB InBev, heeft een gemengd resultaat. We schreven de call maart 2021 met uitoefenprijs 50 euro, waarvoor we 5,00 euro ontvingen. Zoals vaak bij geschreven posities was ook deze een schot in de roos. Dat contract kunt u terugkopen tegen 0,79 euro. Doen. U haalt iets meer 4 euro winst per aandeel. Dat is meer dan voldoende.

De gekochte put maart 2021 met uitoefenprijs 48 euro kostte 3,30 euro. Hij is nog 0,74 euro waard. Die inleg lijkt verloren. Temeer omdat we het geweer van schouder veranderen. De beleggers zitten tussen hoop en vrees. Enerzijds is er het vooruitzicht op een normalisering van het leven, met open horecazaken en evenementen. Anderzijds blijft het virus hardnekkig aanwezig en zijn er nog geen versoepelingen. We laten ons niet van de wijs brengen: in het vierde kwartaal bewees AB InBev dat het kan omgaan met lockdowns. De vermindering van het dividend tot 0,5 euro bruto per aandeel kwam hard aan bij de aandeelhouders, net als de voorzichtige vooruitzichten voor 2021. Maar we zien het glas als halfvol en denken dat er opwaartse mogelijkheden zijn.Gekochte callKoop call AB InBev december 2021 met uitoefenprijs 54 euro @ 2,95 euroMet dit haussecontract kopen we tijd tot 17 december 2021. De premie van nog geen 3 euro is, wat ons betreft, een correcte prijs. De aandelenkoers van AB InBev moet ongeveer 10 procent stijgen vooraleer de optie intrinsieke waarde krijgt. Van dat niveau komt de koers afgezakt sinds januari. We verwachten een terugkeer naar dat prijspeil. Is dat niet het geval, dan dreigt de premie verloren te gaan.Geschreven putSchrijf put september 2021 met uitoefenprijs 52 euro @ 6,25 euroVoorzichtiger is het dan een put te schrijven en een prima premie op te strijken, als de aandelenkoers van AB InBev weer stijgt. Op 51 euro wacht een stevige weerstand, maar als de koers die barrière doorbreekt, kunnen we koersen rond 54 euro of hoger krijgen. De volgende echte weerstand ligt pas op 59 euro. In dat geval is deze optie waardeloos en zijn we definitief eigenaar van de premie. Blijft de koers van AB InBev haperen rond het huidig niveau van 49 euro, dan kunnen we aangewezen worden om te kopen tegen 52 euro verminderd met de 6,25 euro ontvangen premie, of tegen amper 45,75 euro.