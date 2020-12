We denken dat het beste nog moet komen voor het aandeel van de staalreus. We kopen het niet rechtstreeks, maar zetten een geschreven put uit.

De koers van het aandeel ArcelorMittal staat dicht bij zijn hoogste niveau in een jaar. Dat is relatief, want tien jaar geleden kostte het aandeel nog 80 procent meer dan nu. Sindsdien is het vrijwel onafgebroken op de sukkel. In maart was er een dieptepunt van 7 euro. Wie toen heeft gekocht, heeft al een mooie winst. Wij denken dat het beste nog komt. ArcelorMittal boekte in het derde kwartaal meevallend...

De koers van het aandeel ArcelorMittal staat dicht bij zijn hoogste niveau in een jaar. Dat is relatief, want tien jaar geleden kostte het aandeel nog 80 procent meer dan nu. Sindsdien is het vrijwel onafgebroken op de sukkel. In maart was er een dieptepunt van 7 euro. Wie toen heeft gekocht, heeft al een mooie winst. Wij denken dat het beste nog komt. ArcelorMittal boekte in het derde kwartaal meevallende resultaten. De cijfers zijn hoger en de schuldpositie op 7 miljard dollar is lager dan verwacht. Daarmee lijkt de staalreus zijn doel te hebben bereikt. Een uitkering aan de aandeelhouders begint mogelijk te worden. De eerste stap is al gedaan in de vorm van een inkoopprogramma van eigen aandelen.Geschreven putSchrijf de put ArcelorMittal maart 2021 met uitoefenprijs 18,00 euro @ 2,67 euroWe kopen het aandeel niet rechtstreeks aan, maar zetten een geschreven put uit. Dat biedt het voordeel dat we onmiddellijk geld krijgen, dat we kunnen houden als de aandelenkoers stijgt. Zakt de beurskoers weer wat, dan worden we misschien aangewezen om de aandelen te kopen. We betalen dan 18 euro per aandeel, verminderd met de premie van 2,67 euro, of 15,33 euro. Dat is minder dan de prijs die we betalen als we het aandeel nu op de beurs zouden aankopen.Gekochte callKoop de call ArcelorMittal juni 2021 met uitoefenprijs 20,00 euro @ 0,80 euroDeze aankoopoptie is een koopje. Beeldt u in dat u voor iets minder dan 1 euro tot 18 juni 2021 het recht krijgt om het aandeel ArcelorMittal te kopen tegen 20 euro. Vanaf een aandelenkoers van 20,80 euro maakt u winst. Laat ons dromen van een koersverdubbeling tegen midden volgend jaar, tot 32 euro. Dan zou een aandelenbelegger 100 procent winst maken, maar een optiebelegger doet nog veel beter. De optie zal dan minstens 12 euro waard zijn (32 - de uitoefenprijs van 20 euro). Na aftrek van de inleg maakt hij 11,2 euro winst. Dat is 14 keer de inzet. Deze opties worden relatief frequent verhandeld op Euronext Amsterdam, maar het blijft aanbevolen altijd met limietorders te werken.