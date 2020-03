De prijsvolatiliteit van koffie is de voorbije maanden erg hoog. De prijs van een pond koffie steeg tussen half oktober en half december met ongeveer de helft van 0,95 naar 1,45 dollar. Dat was nog lang geen record, want in 2011 kostte een pond nog ruim 3 dollar. In januari en de eerste helft van februari ging nagenoeg de volledige stijging opnieuw verloren.

Fundamenteel evolueert koffie van een aanbodoverschot naar een tekort. De International Coffee Organisation (ICO) stelde het verwachte deficit voor het lopende oogstjaar 2019-2020 (oktober tot september) vorige maand nog bij van 0,5 miljoen naar 0,6 miljoen zakken van 60 kilogram. De instelling rekent op een koffieproductie (arabica en robusta gecombineerd) van 168,7 miljoen zakken en een consumptie van 169,3 miljoen zakken.

...

Fundamenteel evolueert koffie van een aanbodoverschot naar een tekort. De International Coffee Organisation (ICO) stelde het verwachte deficit voor het lopende oogstjaar 2019-2020 (oktober tot september) vorige maand nog bij van 0,5 miljoen naar 0,6 miljoen zakken van 60 kilogram. De instelling rekent op een koffieproductie (arabica en robusta gecombineerd) van 168,7 miljoen zakken en een consumptie van 169,3 miljoen zakken.Brazilië, de grootste arabicaproducent, kreeg voldoende neerslag waardoor de opbrengst komend oogstjaar (2020-2021) een hoogtepunt zal bereiken. Een ander element is de aanhoudende daling van de Braziliaanse real. Die noteert op een dieptepunt tegenover de dollar, de munt waarin koffie wordt verhandeld. Een goedkope real is een stimulans om meer koffie uit te voeren. Koffie is historisch gezien nog altijd erg goedkoop en tegen de huidige prijs koopwaardig.WisdomTree biedt op de Europese markt twee trackers aan om in te spelen op een stijging van de koffieprijs. Beide zijn synthetische trackers, wat betekent dat er geen termijncontracten op koffie worden gekocht maar dat de prestatie van de onderliggende index wordt gerepliceerd via swapovereenkomsten. Synthetische trackers hebben in theorie een hoger tegenpartijrisico maar anderzijds liggen de beheerkosten lager omdat er geen transactiekosten zijn. De WisdomTree Coffee ETF schaduwt de evolutie van de Bloomberg Coffee Subindex Total Return en noteert op de Duitse Xetra-beurs met ISIN-code DE000A0KRJT2 en tickersymbool OD7B.Het valutarisico dat ontstaat omdat koffie in dollar wordt verhandeld en de tracker in euro, wordt niet afgedekt. Dat is wel het geval bij de WisdomTree Coffee Daily Hedged ETF. Die schaduwt de Bloomberg Coffee Subindex Daily Hedged en noteert op de beurs van Milaan met tickersymbool ECOF en ISIN-code JE00B6TK3K31. De jaarlijkse beheerkosten zijn in beide gevallen 0,54 procent en de liquiditeit is voldoende hoog. Bij de hefboomproducten biedt Commerzbank verschillende turbo's aan met koffie als onderliggende waarde. Het aanbod bevat acht turbo's long die noteren op Euronext Parijs (3) en Euronext Amsterdam (5). De hefbomen lopen uiteen van twee tot negen.