Het aandeel AB InBev heeft enkele woelige weken achter de rug door een negatieve koersreactie op de halfjaarcijfers. Maar we verwachten een flink herstel na de zomer. We gaan à la hausse.

In maart hebben we een dubbele strategie rond AB InBev opgezet. We kochten de call december met uitoefenprijs 54 euro en we betaalden er 2,95 euro voor. Tegelijk schreven we de put september met uitoefenprijs 52 euro. Die leverde maar liefst 6,25 euro op. De geschreven positie was een schot in de roos. Het contract kan worden teruggekocht tegen 1,49 euro. Dat betekent een voorlopige winst van 4,76 euro per contract (x 100). De gekochte call trappelde ter plaatse. Dat is niet erg, want we hebben tijd gekocht tot 17 december. Wacht rustig af met beide contracten.Het aandeel AB InBev heeft enkele woelige weken achter de rug door een negatieve koersreactie op de halfjaarcijfers. Maar we verwachten een flink herstel na de zomer. We gaan dus weer à la hausse met een gekochte call en een geschreven put.AB InBev heeft een toppositie op de wereldwijde biermarkt. De groeivooruitzichten op lange termijn zijn goed. Het aandeel is niet te duur. Bovendien heeft de koers een aanzienlijke achterstand op die van concurrent Heineken en nog meer op Carlsberg. We schrijven dus een putcontract.Schrijf put december AB InBev met uitoefenprijs 55 euro @ 4,70 euroPas rond 58 euro wacht een stevige weerstand. Maar voor dit contract volstaat een relatief beperkte koersstijging van ongeveer 5 procent om de volledige premie binnen te halen. In dat geval is de put totaal waardeloos. Gaat de koers van AB InBev niet hoger dan het huidig niveau van 53 euro dan kunnen we aangewezen worden om te kopen tegen 55 euro. We betalen in dat geval 50,30 euro per aandeel. Dat is de uitoefenprijs van 55 euro verminderd met de premie (4,70 euro).Koop call AB InBev maart 2022 met uitoefenprijs 58 euro @ 2,87 euroDit contract is niet gratis, maar met deze call kopen we tijd tot 18 maart 2022. De aandelenkoers van AB InBev moet iets minder dan 10 procent stijgen vooraleer de optie intrinsieke waarde krijgt. Dan kan geen probleem vormen met een goedgezinde beurs. We geven onszelf zeven maanden tijd. Als de weerstand rond 58 euro het begeeft, kan het aandeel weer boven 60 euro gaan. Dat niveau haalde het aandeel nog midden juni van dit jaar.