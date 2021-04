In de coronacrisis beginnen veel mensen te beleggen. Welke vijf holdings zou u aanraden voor deze startende beleggers? Zijn buitenlandse holdings te overwegen?

We juichen uiteraard toe dat een nieuwe generatie beleggers de coronacrisis heeft aangegrepen om de eerste stappen op de beursvloer te zetten. Het klopt ook dat het interessant kan zijn om te beginnen met een gespreide instap via een aantal holdings. Op die manier bouw je betrokkenheid op met specifieke bedrijven, anders dan via een 'anonieme' tracker die een beursindex volgt, maar wel met voldoende risicospreiding. Er zijn talloze mogelijkheden in binnen- en buitenland. We zouden absoluut kiezen voor Belgische holdings, die in rendement in het algemeen niet moeten onderdoen voor de buitenlandse. Dat maakt het makkelijker om voldoende informatie te verzamelen, zodat je goed weet wat je koopt en waarom. Een eerste holding is Ackermans & van Haaren (rating 1A), een aantrekkelijk geprijsde herstelkandidaat dankzij de gespreide blootstelling aan private banking, maritieme engineering en contracting, vastgoed en ouderenzorg, energie en groeikapitaal. Nog een portefeuillewaarde is D'Ieteren (rating 1B). De huidige koers verdisconteert nauwelijks het belang in de voertuigbeglazer Belron. Na het superdividend dat Belron zal uitkeren zal de groep circa 40 euro per aandeel cash aanhouden (bijna 50% van de beurswaarde). Het te verwachten herstel van de activiteiten van D'Ieteren Auto en Moleskine krijg je er gratis bij. Met portefeuillewaarde Picanol (rating 1B) trekken we volop de kaart van het cyclische herstel dat dit jaar ten volle zal spelen voor de weefgetouwenactiviteiten van Picanol zelf, maar ook bij Tessenderlo. Onlangs nam de Ieperse holding in handen van Luc Tack Picanol tegen mooie voorwaarden een belang van 10 procent in Rieter Holding. Buiten de portefeuille zijn we koper van Gimv (rating 1B). De holding investeert volop in private equity (niet-beursgenoteerde bedrijven) en betaalt jaarlijks een aantrekkelijk dividend (5% brutorendement). De wat agressievere maar ook duurdere variant is Sofina (rating 2A), waarmee je als particuliere belegger ook kan meegenieten van investeringen in private equity. Bij de monoholdings, met slechts één onderliggende investering, schuiven we uiteraard portefeuillewaarde KBC Ancora naar voor (rating 1B). Op die manier koop je KBC met 30 procent korting. De holding moet mee kunnen genieten van een herstel van de Europese bankensector die historisch goedkoop noteert, tegen 0,6 keer de boekwaarde, met als trigger het heropstarten van de dividenduitkering in de tweede jaarhelft. Een andere monoholding die we heel aantrekkelijk vinden, is Financière de Tubize. Het farmabedrijf UCB is de voorbije maanden onterecht fors teruggevallen, maar de verwachte goedkeuring tegen de zomer van het nieuwe potentiële blockbustermiddel Bimekuzemab moet voor koersherstel kunnen zorgen. We verwachten dat het schuldenvrije Tubize later dit jaar zijn positie in UCB (35%) zal uitbreiden.