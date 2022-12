Wat is jullie mening over Nyxoah? Vorig jaar piekte het aandeel nog op 30 euro, maar intussen is het teruggezakt naar 5,5 euro.

...

Het Waalse medtechbedrijf Nyxoah noteert sinds september 2020 op Euronext Brussel. De beursgang bracht tegen 17 euro per aandeel, de bovenkant van de voorziene vork van 14 à 17 euro, 84,8 miljoen euro bruto op.Nyxoah is gespecialiseerd in de behandeling van slaapapneu, kortstondige ademstilstanden tijdens de slaap door een blokkering van de luchtweg door een verslapping van de tong en/of van het gehemelte. Er leven naar schatting 425 miljoen mensen met een matige tot ernstige vorm van slaapapneu, van wie slechts 20 procent is gediagnosticeerd. De eerste behandeling omvat het verminderen van gewicht, een operatieve ingreep in de keel en het dragen van een CPAP-slaapmasker of mondbeugel. Sinds kort zet een nieuw behandelingssegment in op neurostimulatie via implantaten. De markt voor dit type behandeling wordt op 1 miljoen patiënten geschat, maar staat commercieel nog in haar kinderschoenen. De grootste speler in dat segment is Inspire Medical Systems, met een verwachte omzet voor 2022 van 384 à 388 miljoen dollar (233 miljoen in 2021; ruim 95% in de Verenigde Staten). Nyxoah ontwikkelde Genio, een neurostimulator die onder de kin wordt geïmplanteerd en wordt aangestuurd door een voor het slapengaan extern aangebrachte patch. Bij de beursgang had Genio al een CE-keurmerk, waarna de klemtoon verschoof naar klinische studies over de veilige en effectieve werking. In 2020 startte de commercialisatie in Europa, voorlopig nog voornamelijk in Duitsland. Ondanks een door tijdelijke logistieke problemen tegenvallend derde kwartaal bedroeg de omzet na negen maanden 1,78 miljoen euro tegenover 577.000 euro vorig jaar. Nyxoah verwacht marktleider te worden tegen eind 2022. Het gunstige beursklimaat in 2021 werd in juli 2021 benut met een tweede notering op de Amerikaanse Nasdaq-beurs. Dat leverde 97,8 miljoen dollar op door de uitgifte van 3,26 miljoen aandelen tegen 30 dollar per aandeel. Daardoor is er voldoende cash (115 miljoen euro op 30 september) voor nog circa twee jaar. Enkele dagen na de beursgang op Nasdaq piekte de koers op 30 euro.In maart 2022 presenteerde Nyxoah positieve resultaten uit de Better Sleep studie, inclusief bij patiënten met volledige inzakking van het zachte gehemelte (CCC of complete concentric collapse). Voor de Amerikaanse markt lopen twee studies: Dream en Access (specifiek voor CCC-patiënten). De eerste resultaten van Dream worden in het najaar van 2023 verwacht. Dat betekent dat de cruciale Amerikaanse goedkeuringsbeslissing wellicht in de tweede jaarhelft van 2024 zal vallen. De eerste implantatie voor de Access-studie volgt normaal nog voor het jaareinde. Het aandeel werd de voorbije twaalf maanden zwaar meegesleurd in het veel risicoaversere beursklimaat. De commerciële vooruitgang in Europa is bemoedigend, maar het is nog wachten tot ver in 2024 op de mogelijke Amerikaanse goedkeuring. Het bedrijf zal nog jaren verlieslatend zijn. Een eerste positie innemen mag, maar enkel voor risicobewuste langetermijnbeleggers (rating 1C).