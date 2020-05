Ik kocht in maart aandelen van het Canadese uraniumexploratiebedrijf Fission Uranium. De koers is intussen verdubbeld. Zou ik beter verkopen?

De voorbije weken was er vuurwerk in de uraniumsector. Een eerste element was het tijdelijk stilleggen van zeven van de belangrijkste tien uraniummijnen wegens het coronavirus, ruim 50 procent van de wereldproductie. De verwachte jaarproductie is verminderd van 135 miljoen naar 115 miljoen ton. Gezien de stabiele verwachte vraag (190 miljoen ton) en het afnemende secundaire aanbod dat de jongste jaren het primaire aanbodtekort compenseerde, knalde de uraniumspotprijs in enkele weken ruim 30 procent hoger tot 33 dollar per pond. Een tweede element waren de aanbevelingen van de nucleaire werkgroep die de Amerikaanse president Donald Trump vorige zomer in het leven riep ter bescherming van de Amerikaanse nucleaire belangen. De aanbevelingen zijn een duidelijke ondersteuning voor de sector, en nemen de verlammende onzekerheid van het Section 232-onderzoek sinds begin 2018 weg. De uraniumaandelen crashten in maart naar historische dieptepunten, maar herstelden daarna fors. Fission Uranium kreeg begin april een vierjarige lening van 10 miljoen dollar (met een intresvoet van 10% en extra warrants tegen 0,17 Canadese dollar per aandeel) van de bekende uraniuminvesteerder Sprott Resource. Het geld zal worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het Patterson Lake South-project in het Athabasca-basin in de Canadese mijnbouwprovincie Saskatchewan. Sinds het dieptepunt in maart verdrievoudigde de koers. Dat lijkt spectaculair, maar we hebben weer het niveau van november 2019 bereikt. De vraag is in welke mate Cameco en Kazatomprom de productieonderbrekingen langer dan noodzakelijk zullen aanhouden om onderhandelingsdruk te zetten op de nutsbedrijven. Op korte termijn zal de mate waarin de nutsbedrijven blijven afwachten bepalen of we een hapering of een beperkte terugval krijgen na de forse tussenspurt, dan wel of de stijging doorgaat. De komende jaren mikken we op een spotprijs van 50 à 60 dollar per pond. De basis van een uraniumportefeuille moet volgens ons worden gevormd door een investering in een bedrijf dat fysieke uranium aanhoudt (Uranium Participation Corp of Yellow Cake PLC, genoteerd op de London Stock Exchange) en de grootste private speler Cameco. Daarnaast is er de veel risicovollere derde categorie van de exploratiebedrijven waartoe Fission Uranium behoort. Daar zorgt u het best voor spreiding. Daarom zou u kunnen kiezen om de helft van uw positie in te ruilen voor een ander bedrijf in een veilige jurisdictie, zoals Canada (NexGen Energy, Denison Mines) of de Verenigde Staten (Energy Fuels, Ur-Energy of Uranium Energy Corp). We staan nog maar aan het prille begin van een nieuwe stierenmarkt in uranium die vijf tot tien jaar kan duren. De vorige stierenmarkt van 2003 tot 2007 zorgde voor onwaarschijnlijke rendementen. Niets garandeert een even fors scenario, maar de fundamentele basisvoorwaarden zijn wel aanwezig. Wees voorbereid op extreme volatiliteit. Koopwaardig (rating 1C).HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAGElke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Hebt u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien lees u hier het antwoord.