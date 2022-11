Net als bij de andere gereglementeerde vastgoedvennootschappen (gvv's) is er bij Xior Student Housing operationeel weinig of niks aan de hand, ondanks de stevige koerstuimeling dit jaar. Xior is onder de gvv's een buitenbeentje, aangezien het zich bijna uitsluitend bezighoudt met de huisvesting van studenten of 'koten'. Daaruit haalt het ruim 90 procent van zijn inkomsten.

Net als bij de andere gereglementeerde vastgoedvennootschappen (gvv's) is er bij Xior Student Housing operationeel weinig of niks aan de hand, ondanks de stevige koerstuimeling dit jaar. Xior is onder de gvv's een buitenbeentje, aangezien het zich bijna uitsluitend bezighoudt met de huisvesting van studenten of 'koten'. Daaruit haalt het ruim 90 procent van zijn inkomsten. Xior heeft in mei een kwantumsprong gemaakt dankzij de overname voor 939 miljoen euro van de vastgoedontwikkelaar Basecamp Group European Student Housing Fund I + II. Het aantal studentenkamers steeg daardoor van 21.185 naar 26.526. Bij de vijf landen waarin Xior al actief was, kwamen Duitsland, Denemarken en Zweden. De gvv is nu aanwezig in 43 Europese steden, in plaats van voor de overname. Maar de voorbije maanden vonden beleggers de timing van die operatie niet zo ideaal. Door de stijgende rente maakte de markt zich meer en meer zorgen over de financiering ervan. De verkopende fondsen van Basecamp mogen hun aandelen in eerste instantie enkel via private plaatsing verkopen, en dus was het uitkijken naar de recente private plaatsing van bijna 2,1 miljoen aandelen. Die lukte, maar dat gebeurde met 29,1 euro per aandeel wel tegen een fors lagere koers dan op het moment van de bekendmaking van de deal. Operationeel zien we geen reden tot ongerustheid. De bezettingsgraad blijft met 98 procent erg hoog. De netto-huurinkomsten zijn op jaarbasis toegenomen van 54,0 naar 75,6 miljoen euro, boven de verwachte 74,3 miljoen euro. De nettowinst nam toe met 37,1 procent, van 29,2 naar 40,1 miljoen euro. Door de kapitaaloperaties bleef de stijging beperkt tot 16,5 procent, van 1,21 naar 1,41 euro per aandeel. De intrinsieke waarde klom van 35,1 naar 44,0 euro per aandeel, met een geschatte waarde van de portefeuille van 3,8 miljard euro. De schuldgraad bedraagt 50 procent. Xior is actief in een groeiniche van de vastgoedmarkt en dat nog voor vele jaren. Bij ons, maar ook elders, is er een structureel tekort aan studentenhuisvesting. Bovendien kunnen we het aandeel nu ruim 30 procent onder de intrinsieke waarde kopen (koopwaardig, rating 1A). Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 30,00 euroTicker: XIOR BBISIN-code: BE0974288202Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,04 miljard euroK/w 2021: 16Verwachte k/w 2022: 14Koersverschil 12 maanden: -36%Koersverschil sinds jaarbegin: -39%Dividendrendement: 3,9%