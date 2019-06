Het bleef enkele jaren stil rond de Rare Earth Elements (REE) of zeldzame aardmetalen. Maar de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China brengt die categorie weer naar de voorgrond.

Een bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan een bedrijf waar zeldzame aardmetalen worden verwerkt, liet de speculatie oplaaien dat China de nichegrondstoffen zou inzetten in de handelsoorlog. Zeldzame aardmetalen worden gebruikt in consumentenelektronica en hebben ook toepassingen in de industrie, de medische en de defensiesector.

...