Het aandeel Microsoft heeft de crisissen op de beurzen lang goed doorstaan. Maar zelfs voor een klepper kan het te veel worden.

De voorbije twaalf maanden zakte de koers met 22 procent. Dat is veel, maar in vergelijking met sommige sectorgenoten valt de malaise mee. Het aandeel is nog steeds iets meer waard dan twee jaar geleden en nog 200 procent duurder dan vijf jaar geleden.

...

De voorbije twaalf maanden zakte de koers met 22 procent. Dat is veel, maar in vergelijking met sommige sectorgenoten valt de malaise mee. Het aandeel is nog steeds iets meer waard dan twee jaar geleden en nog 200 procent duurder dan vijf jaar geleden.De rustige standvastigheid heeft Microsoft te danken aan het uitgebreid klantenbestand dat bijzonder trouw is. Microsoft heeft de band met zijn klanten nog sterker gemaakt door abonnementsformules aan te bieden. In plaats van jaarlijks een dure licentie te betalen, stapten veel klanten over op een abonnement dat per maand kan worden betaald.Dankzij het enorme databestand kunnen allerhande nieuwe producten en diensten aangeboden worden. De clouddiensten beginnen enorm te renderen.De terugval van de beurskoers kan kansen bieden voor wie voluit à la hausse gaat. Bij geschreven posities is geen begininvestering vereist. Maar als de koers onder de uitoefenprijs van een geschreven put zakt, kunt u verplicht worden de aandelen te kopen.Schrijf de put Microsoft februari 2023 met uitoefenprijs 255,00 dollar @ 34,70 dollarDe intrinsieke waarde van dit contract bedraagt 30 dollar (255 - 225). We ontvangen er 4,7 dollar tijdswaarde bovenop. Voor 17 februari 2023 zal de koers moeten stijgen tot boven 255 dollar. Dan is de ontvangen premie verworven. Gebeurt dat niet, dan kunnen we aangewezen worden de aandelen te kopen tegen 255 dollar. We betalen dan netto 220,3 dollar per aandeel (255 - 34,7). Dat is minder dan de huidige koers.Koop de call Microsoft april 2023 met uitoefenprijs 265 dollar @ 10,40 dollarEen meer agressieve methode om à la hausse te gaan, is de aankoop van een calloptie. We verwachten dat de koers van Microsoft weer hogere regionen gaat opzoeken. Maar we geven het wat tijd. Met deze call kunnen we wachten op een hogere koers tot 21 april 2023. Dit contract krijgt intrinsieke waarde als de beurskoers stijgt met 17 procent. Dat is geen onmogelijke opdracht aangezien de koers pas een eerste weerstand zal ondervinden rond 289 dollar. Dan is dit contract ten minste 24 euro waard (289 - 265). De potentiële winst is onbeperkt. Het maximale verlies is gelijk aan de betaalde premie. Dat is de keerzijde van de medaille.