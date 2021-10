Het voedingsbedrijf Ter Beke is een smallcap, met een grote omzet maar lage marges. Kan de recent aangekondigde overname daaraan verhelpen?

Het Belgische familiale voedingsbedrijf Ter Beke haalde tussen 2008 en 2014 een stabiele omzet van zo'n 400 miljoen euro. Onder impuls van voorzitter Dirk Goeminne volgde vanaf 2015 een groeispurt. Hij koestert de ambitie de jaaromzet naar 1 miljard euro op te trekken. In 2020 bedroeg de omzet 717,4 miljoen, 1,5 procent minder dan in 2019.De forse klim sinds 2014 is enerzijds het gevolg van een dubbele overname in 2017: van de afdeling Fresh (nieuwe naam Offerman) van de Nederlandse vleeswarenspecialist Zwanenberg Food Group met in 2016 een jaaromzet van 130,6 miljoen euro, en van de Britse specialist in bereide gerechten KK Fine Foods met 39,3 miljoen euro omzet. Anderzijds is er The Pasta Food Company. Die Poolse joint venture, waarvan Ter Beke en de Franse speler in bereide gerechten Stefano Toselli elk de helft in handen hadden, startte in 2014 met de productie van pastabereidingen voor de Oost- en Centraal-Europese markt. Ter Beke verwierf in twee stappen de volledige controle over Toselli (33% in 2015, 67% in 2017), en in 2017 werd het de volledige eigenaar van The Pasta Food Company. Daardoor werd Ter Beke de Europese marktleider in verse lasagne. De beleggers waren helemaal mee met het groeiverhaal en stuwden het aandeel van circa 60 euro in 2014 naar een record van 189,5 euro in 2017. Maar daarna volgde de ene tegenslag na de andere, wat de marges en de beurskoers onder druk zette: hogere grondstoffen- en energieprijzen in 2018, een listeriabesmetting in een Nederlandse fabriek in 2019, en fors hogere varkensprijzen door de Afrikaanse varkenspest in China. Vorig jaar kampte vooral de foodservice-business (horeca) in Nederland en het Verenigd Koninkrijk met de impact van de pandemie. De divisie vleeswaren boekte vorig jaar 62,4 procent van de omzet (474,2 miljoen euro), maar met een heel lage bedrijfskasstroom- of ebitda-marge van 2,7 procent. Bij de bereide gerechten bedroeg de ebitda-marge 11,1 procent. In de eerste helft van 2021 zakte de omzet met 4 procent tot 341,8 miljoen euro, maar de rebitda herstelde tot 27,1 miljoen (+115,6%). Op 7 oktober kondigde Ter Beke een overeenkomst aan met de Mexicaanse voedingsgigant Sigma over de overname van de Belgische en Nederlandse activiteiten, met bekende merken zoals Marcassou, Bistro, Imperial en Aoste (onder licentie van Sigma). Mits de mededingingsauthoriteiten dat goedkeuren, versterkt de groep aanzienlijk haar merkenportefeuille in vleeswaren, en wordt ze actief in snacks en vegetarische en plantaardige producten. De overname zou 270 miljoen euro omzet aanleveren, met een lage ebitda van 6 miljoen euro (2,2% marge). Met een nettoschuld van 92 miljoen op 30 juni, minder dan 1,5 keer de ebitda, kan de overname met schuldfinanciering gebeuren. De grote overname maakt het streefdoel van 1 miljard euro omzet bereikbaar. Ze kan, ondanks de hoge grondstoffenprijzen, op termijn de aanzet zijn voor margeherstel in de vleeswaren. We hanteren een koopadvies (rating 1B) en zullen het aandeel actiever opvolgen.