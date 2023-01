Een kilo zilver kost op dit moment rond 750 euro. Dat is meer dan tachtig keer goedkoper dan goud. Wie een positie van enige omvang wil nemen, loopt al snel tegen praktische en logistieke limieten aan. ETF's kunnen een oplossing bieden.

ISIN-code: JE00B1VS3333Beurs: Euronext AmsterdamBeheersvergoeding: 0,49%Ticker: PHAG NADeze zilvertracker wordt uitgegeven door WisdomTree. Het is een fysieke tracker, die op dit moment 58,8 miljoen troyounce zilver onder beheer heeft, dat is opgeslagen in de kluizen van HSBC Bank. Fysieke levering is voor private beleggers niet mogelijk. De tracker noteert op verschillende beurzen in verschillende valuta maar met dezelfde ISIN-code. Voor beleggers in België is de notering op Euronext Amsterdam in euro de meest interessante.ISIN-code: IE00B4NCWG09Beurs: London Stock ExchangeBeheersvergoeding: 0,2%Ticker: ISLN LNDeze fysieke zilvertracker behoort tot de iShares-productlijn van de uitgever BlackRock en heeft 23,2 miljoen troyounce zilver onder beheer, dat wordt bewaard bij JP Morgan. De tracker bestaat in twee varianten. Die met het tickersymbool SSLN noteert in Britse pond, ISLN in dollar. Die laatste is het interessantst, omdat zilver ook in dollar wordt verhandeld en er dus in eerste lijn geen valutarisico is. Tegenover de lage beheerskosten staat dat bij de kosten voor orders op de LSE sommige brokers hoger liggen dan voor orders op Euronext.Ook voor beleggers die in een korf zilveraandelen willen beleggen, is er sinds kort een Europees alternatief.ISIN-code: IE000UL6CLP7Beurs: XetraBeheersvergoeding: 0,65%Ticker: SLVR GYDeze tracker is de Europese variant van de Global X Silver Miners ETF met hoofdnotering op de NYSE. Sinds mei vorig jaar kan de ETF ook in Europa worden gekocht. Onder meer op Xetra en op de beurs van Milaan noteert de tracker in euro. De onderliggende waarde is de Solactive Global Silver Miners Index. Die bestaat uit aandelen van 37 zilverproducenten. De spreiding is niet optimaal: de grootste tien posities hebben een aandeel van 75 procent in de index. Eén aandeel (WPM) staat zelfs in voor meer dan een kwart.