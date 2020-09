Zilver presteerde drie jaar op rij minder goed dan goud, maar dit jaar zijn de rollen omgekeerd.

Sinds het begin van 2020 klom het goedkoopste edelmetaal bijna 49 procent hoger, terwijl goud een rendement van 27 procent haalde. In maart noteerde zilver nog op het laagste niveau sinds 2009, sindsdien maakte het een sprong van meer dan 150 procent.De prijsverhouding tussen beide edelmetalen bereikte op 18 maart een historische piek van 126,5. Minder dan zes maanden later is de ratio goud/zilver gezakt naar 72, het laagste niveau in 3,5 jaar. De extreme onderwaardering van zilver is dus weggesmolten.Zilver is een industrieel gebruikt metaal, met een cyclische vraag. Voor de prijsvorming is vooral de investeringsvraag belangrijk. Nooit eerder stroomde zoveel geld van investeerders naar fysieke zilvertrackers. Ook op de Comex-beurs is de hoeveelheid termijncontracten die op afloopdatum fysiek worden afgehandeld, groter dan ooit.Op de primaire zilvermarkt (het aanbod uit mijnproductie min de fysieke vraag) is er al jaren een tekort. De mijnproductie staat onder druk, omdat 70 procent van alle zilver als bijproduct van andere metalen wordt gewonnen, en er het voorbije decennium weinig is geïnvesteerd in extra productiecapaciteit. Dit jaar moesten bovendien heel wat mijnen tijdelijk sluiten door de coronamaatregelen.De grootse fysieke zilvertracker is de iShares Physical Silver van de uitgever Blackrock. Hij noteert op verschillende beurzen en in verschillende valuta, maar voor Europese beleggers is de notering op de beurs van Londen (tickersymbool SSLN) wat de liquiditeit en de kosten betreft, het interessanst. De jaarlijkse beheerkosten bedragen er 0,4 procent.De Sprott Physical Silver Trust is een andere fysieke tracker die met tickersymbool PSLV op de New York Stock Exchange noteert in dollar. Een trust heeft een andere juridische structuur dan een tracker, en kan met een korting of met een premie noteren tegenover de intrinsieke waarde. Op dit moment is er een korting van 2,5 procent. De beheerkosten van PSLV bedragen 0,45 procent op jaarbasis.Bij de fysieke trackers die in euro noteren, hebben we een voorkeur voor de WisdomTree Physical Silver ETF. Deze noteert met tickersymbool VZLC op de Duitse Xetra en de uitgever hanteert een tarief van 0,49 procent voor de jaarlijkse beheerkosten. Er zijn ook trackers die uitsluitend in aandelen van zilverproducenten beleggen maar die zijn in Europa helaas niet te koop.