Zilver ziet bodem

De prijs van een troy ounce zilver dook half september voor het eerst sinds begin 2016 onder de grens van 14 dollar. Het vorige dieptepunt van eind 2015 (13,63 dollar) kwam daarmee gevaarlijk dichtbij. Om nog lagere prijzen op de koerstabellen te vinden, moeten we al terug naar begin 2009, toen de financiële crisis nog volop woedde. Uitgedrukt in dollar verloor zilver dit jaar al 16 procent. In euro is dat 14 procent. Behoudens een fors prijsherstel in het vierde kwartaal, is zilver op weg om in euro voor de vijfde keer in de v...