De goud-zilverratio bedraagt nu 100, onder de piek van 126 die eind maart werd bereikt maar wel nog altijd erg hoog. De zilverprijs is sinds het dieptepunt van maart met de helft gestegen. De investeringsvraag was de drijvende kracht achter de klim. De hoeveelheid zilver onder beheer van de trackers die in het fysieke metaal investeren, was nooit eerder zo hoog. We zetten de mogelijkheden op een rijtje voor wie in fysieke zilvertrackers wil investeren.

De meest liquide zilvertrackers noteren in dollar. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de iShares Physical Silver ETC van Blackrock. Het gaat om een fysieke tracker die bijna 13,1 miljoen troy ounce of 407 ton zilver onder beheer heeft. Bij fysieke trackers is de onderliggende waarde geen termijncontract maar wel de spotprijs van zilver. In principe is er dus de klok rond prijsvorming. Niettemin be...

De meest liquide zilvertrackers noteren in dollar. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de iShares Physical Silver ETC van Blackrock. Het gaat om een fysieke tracker die bijna 13,1 miljoen troy ounce of 407 ton zilver onder beheer heeft. Bij fysieke trackers is de onderliggende waarde geen termijncontract maar wel de spotprijs van zilver. In principe is er dus de klok rond prijsvorming. Niettemin beperkt de handel zich tot de openingsuren van de beurs. Voor Europese beleggers is de notering op de London Stock Exchange het interessantst. De tracker noteert in dollar met het tickersymbool ISLN en in Brits pond met SSLN. De jaarlijkse beheerkosten bedragen in beide gevallen 0,4 procent.De Sprott Physical Silver Trust is een andere fysieke tracker die met het tickersymbool PSLV op de New York Stock Exchange noteert in dollar. Deze uitgever voorziet in het door de Europese wetgeving vereiste 'essentiële informatiedocument' (EID), maar is vreemd genoeg toch niet bij alle Belgische brokers te koop. De juridische structuur van een trust is iets anders dan die van een tracker. De trust kan met een korting of met een premie noteren tegenover de intrinsieke waarde. Op dit moment is er een korting van 0,9 procent. De beheerkosten bedragen 0,45 procent op jaarbasis.Bij de fysieke trackers die in euro noteren hebben we een voorkeur voor de WisdomTree Physical Silver ETF. Die noteert met het tickersymbool VZLC en de ISIN-code DE000A0N62F2 op de Duitse Xetra-beurs. De jaarlijkse beheerkosten bedragen 0,49 procent. Dezelfde tracker noteert ook op Euronext Amsterdam met het tickersymbool PHAG en de ISIN-code JE00B1VS3333.Een alternatief voor VZLC en PHAG is is de Xtrackers Physical Silver ETC. Die wordt uitgegeven door DWS Group, een onderdeel van Deutsche Bank en noteert met het tickersymbool XAD6 en de ISIN-code DE000A1E0HS6 op de Duitse Xetra. De jaarlijkse beheerkosten zijn met 0,45 procent een fractie lager dan bij VZLC en PHAG. Anderzijds ligt de liquiditeit ook beduidend lager.