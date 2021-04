Een achterblijver op Euronext Amsterdam lijkt me Amsterdam Commodities. Het is niet zo'n bekend en breed gevolgd aandeel, dus ik kan mij vergissen. Wat is de mening van Inside Beleggen?

Amsterdam Commodities (afgekort Acomo) is inderdaad een nichespeler, een geval apart. Het heeft een geschiedenis van meer dan een eeuw, al was dat tot in de jaren vijftig als een van de grootste plantagebedrijven van Europa onder de naam Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam. Nu is het internationale speler in de soft commodities of landbouwgrondstoffen. Acomo is de moedermaatschappij van een internationale groep van ondernemingen die landbouwproducten inkopen, behandelen, verhandelen, verwerken, verpakken en verdelen. Het assortiment omvat meer dan 600 producten, die in meer dan 100 landen worden verdeeld. In november deed Acomo een belangrijke en mogelijk kansrijke overname, die bepalend zal zijn voor de nabije toekomst. Tot die aankondiging telde de groep vier divisies. Bijna de helft van de omzet kwam uit de afdeling Specerijen en noten. Een tweede divisie, goed voor zowat een derde van de omzet, is de afdeling Eetbare zaden. Thee is een derde divisie, die instond voor zowat 20 procent van omzet. Tot slot is er nog de minder belangrijke afdeling Voedingsingrediënten. Met de overname van Tradin Organic, een globale voorloper in de wereld van organische ingrediënten, is daar een vijfde afdeling aan toegevoegd: Biologische voedingsingrediënten. Acomo heeft een sterke traditie in fusies en overnames. Het laat de overgenomen bedrijven zo zelfstandig mogelijk doorwerken en biedt de financiële ondersteuning om door te groeien. Trading Organic is een groeier. Zijn omzet ging sinds 2008 maal zeven. De acquisitie komt niets te vroeg voor Acomo, want de voorbije jaren stagneerden de omzet en de winst. Vorig jaar was er 707,4 miljoen euro omzet, tegenover 709,7 miljoen in 2017. De bedrijfskasstroom bedroeg 49,9 miljoen euro, versus 52,1 miljoen in 2017.Traditioneel keert Acomo zowat 80 procent van de winst uit in de vorm van dividenden. Dat leverde in 2019 nog 1,1 euro per aandeel brutodividend op. Voor het boekjaar 2020 schroeft het bedrijf dat dividend terug tot bruto 0,4 euro per aandeel. Er is enkel een interim-dividend, om de schuldpositie door de overname van Trading Organic niet te fors te laten oplopen. Die overname moet de omzet dit jaar wel met zo'n 60 procent doen stijgen, en ook de winstcijfers fors opkrikken. In 2021 verwacht Acomo 1,52 euro winst per aandeel, tegenover 1,09 euro in 2020.In die optiek is het aandeel een kanshebber, tegen 14 keer de verwachte winst voor 2021 en een verwachte verdere groei in de jaren nadien. Vandaar het advies 'koopwaardig' (1B).