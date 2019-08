Door het schrijven van calls kunnen bpost-aandeelhouders proberen het rendement een boost te geven.

De veelgeplaagde topman van bpost, Koen Van Gerven, gooit de handdoek in de ring. Hij ambieert geen tweede ambtstermijn voor "het brandend platform", zoals hij bpost ooit noemde. Een perfect parcours heeft hij niet afgelegd. Hij heeft geprobeerd het Nederlandse PostNL over te nemen, maar dat werd hem niet gegund. Hij ging het dan verder zoeken en kocht het Amerikaanse Radial. Voor te veel geld, was het oordeel van de meeste analisten. Al lijken er nu toch wat opklaringen te komen. De relatie met de vak...