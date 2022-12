De aanhoudende renteverhogingen doen de Zweedse kroon meer slecht dan goed.

Terugblik op 2022

De Zweedse kroon deed het dit jaar nog slechter dan de Noorse kroon. De waarde verminderde in een jaar met 6,5 procent tegenover de euro. Het koersverloop van de voorbije tien jaar stelt vriend en vijand teleur. In 2012 betaalden de Zweden 8,22 kronen voor een euro. Intussen is dat al 10,90 kronen, of 25 procent meer.

De economie van Zweden deed het in 2022 niet goed. De inflatie bedraagt bijna 11 procent, waardoor de koopkracht van de burgers zienderogen afneemt. De Riksbank wilde de beleidsrente tot 2024 op nul houden, maar ze kon dat voornemen niet waarmaken. De rente is in 2022 zelfs vertienvoudigd (van 0,25 tot 2,50%). Dat is desastreus voor mensen met hypothecaire leningen. Meer dan 40 procent van alle hypotheken is aangegaan met een rente die om de 3 maanden kan worden herzien. De Zweedse overheid waarschuwt voor moeilijke economische tijden door de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne. De Zweedse minister van Financiën, Mikael Damberg, verlaagde de prognose voor dit jaar naar een groei met 1,9 procent. De economie stevent in 2023 af op een recessie. De prijzen van brandstof en levensmiddelen zijn al sterk gestegen. Het jaagt de inflatie verder aan, waardoor de koopkracht nog meer afneemt. Het ministerie van Financiën voorspelt een stijging van de consumentenprijzen met 5,2 procent in 2023.Het is duidelijk dat de aanhoudende renteverhogingen de Zweedse kroon meer slecht dan goed doen. De munt is, net als die van Noorwegen, al tien jaar erg zwak. Daar kan in 2023 verandering in komen, ondanks de voorspelde zwakte van de economie. Misschien bodemt de Zweedse kroon uit. Maar de verontrustende berichten rond de vastgoedmarkt zetten aan tot voorzichtigheid. Zolang er geen kentering komt in het sentiment rond de Zweedse kroon, blijven we aan de zijlijn staan.