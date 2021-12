De Zwitserse centrale bank slaagt er maar niet in de stijging van de munt af te stoppen.

Terugblik op 2021

De Zwitserse frank (CHF) stond zelden zo stevig als in 2021. De munt was de voorbije twintig jaar alleen in 2015 iets meer waard dan vandaag, namelijk 0,98 CHF voor een euro. Vandaag betalen de Zwitsers nauwelijks iets meer. De inspanningen van de Zwitserse centrale bank op de valutamarkten om de stijging van de frank te stoppen, halen weinig uit. Er is nauwelijks inflatie in het Alpenland. Tot maart was de inflatie nog negatief. Maar in november merkten we toch een daling van de koopkracht met anderhalve procent. Bovendien is de rente nog steeds negatief. De 3-maands Libor bedraagt -0,78 procent.Verschillende financiële partijen maken zich zorgen over een stagflatie in 2022. Dat komt neer op een stijgende inflatie terwijl de groei van de economie afzwakt. Om de inflatie in toom te houden, zou de centrale bank de Zwitserse frank kunnen verzwakken. Zo voorkomt ze dat inflatie uit het buitenland via de valutamarkten inwerkt. Het is net dat wat de bank al jaren probeert, maar met slechts matig succes. Het lijkt er zelfs op dat de Zwitserse centrale bank steeds minder frequent en minder krachtig optreedt.Zolang kapitaalkrachtige beleggers bang blijven bij berichten over stagflatie, kan de Zwitserse frank in waarde blijven stijgen. Het gevoel van veiligheid bij een belegging in CHF zal ook in 2022 overheersen. Dat het kapitaal jaarlijks meer dan 2 procent aan waarde verliest wegens de negatieve rente en de inflatie, stoort zulke beleggers blijkbaar weinig of niets. De centrale bank zal echter de frank niet extreem duur laten worden. Wellicht behoort een soort pariteit (1 CHF = 1 euro) in 2022 tot de mogelijkheden.