De kans dat de Zwitserse frank in de komende maanden een aanzienlijke verzwakking kent, lijkt ons klein.

Terugblik op 2019

Enkele jaren geleden liet de Zwitserse centrale bank de koppeling met de euro los. De drempel van 1,20 Zwitserse frank (CHF) voor een euro in stand houden, werd te duur. De Zwitsers moesten telkens eigen franks verkopen in ruil voor euro's. Na een moeilijke periode is de waarde van de Zwitserse fra...