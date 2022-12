De dure Zwitserse frank is een van de voornaamste redenen voor de relatief lage inflatie.

Terugblik op 2022

De Zwitserse frank noteert tegen een historisch hoge koers. De Zwitsers betalen nu 0,98 Zwitserse frank voor een euro. In vijf jaar is de munt 15 procent duurder geworden. In september haalde de koers zelfs even 0,95 Zwitserse frank voor een euro. De frank is en blijft dé veilige munt bij uitstek. Vermogende beleggers verkiezen kapitaalbehoud boven rendement.Het betekent wel dat het kapitaal momenteel 2,99 procent per jaar minder waard wordt. Maar anders dan in de meeste andere landen daalt in Zwitserland de inflatie al sinds augustus. Om de inflatie onder controle te krijgen, heeft de Zwitserse centrale bank SNB in september de rente moeten verhogen tot een half procent. Dat maakte een einde aan de negatieve rente, die sinds 2014 gehanteerd werd. De regering denkt dat de economische groei dit jaar zal uitkomen op 2 procent, terwijl ze in juni nog rekende op 2,6 procent.Zwitserland gaat moeilijke economische jaren tegemoet door een dreigende recessie in Europa, de energiecrisis en de hoge inflatie. In het Alpenland valt de inflatie nog mee, maar toch neemt de koopkracht van consumenten af. De Zwitsers zijn voor hun handel erg afhankelijk van de buurlanden, en daar draait de economie in 2023 vierkant. Voor volgend jaar wordt voor de Zwitserse economie een groei van 1,1 procent voorspeld. Dat is slechts de helft van de groei in 2022.De dure Zwitserse frank is een van de voornaamste redenen voor de relatief lage inflatie. Ingevoerde producten en diensten worden goedkoper voor de Zwitsers, als ze die met duur geld kunnen betalen. De Zwitserse munt is al jaren een rots in de branding als het economische klimaat verstoord is. We denken dat daar niet snel een substantiële verandering in zal komen.