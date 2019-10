Sinds het uitbreken van de handelsoorlog is de prijs van een ton aluminium al met 30 procent gedaald.

De PMI-indexen die de activiteit in de verwerkende industrie meten, dalen wereldwijd. Dat weegt op de prijzen van de industriële metalen, want de consumptie van die grondstoffen is erg cyclisch. Een van de sterkst getroffen metalen is aluminium. Sinds het uitbreken van de handelsoorlog is de prijs van een ton aluminium al met 30 procent gedaald. Het basismetaal was sinds januari 2017 niet meer zo goedkoop.

