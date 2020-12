Valutadeskundigen menen dat de koers vrij snel verder kan dalen naar 1,24 à 1,25 dollar voor 1 euro.

Terugblik op 2020

De Amerikaanse president Donald Trump kon tot de uitbraak van de covid-19-pandemie een fraai economisch palmares voorleggen. De Verenigde Staten kenden de hoogste werkgelegenheid in decennia. Trump verlaagde de belastingen drastisch en de beurs kende een zelden geziene hausse. President Trump laat ook heel wat probleemdossiers achter...

De Amerikaanse president Donald Trump kon tot de uitbraak van de covid-19-pandemie een fraai economisch palmares voorleggen. De Verenigde Staten kenden de hoogste werkgelegenheid in decennia. Trump verlaagde de belastingen drastisch en de beurs kende een zelden geziene hausse. President Trump laat ook heel wat probleemdossiers achter. De begroting is ontspoord, zoals in vele landen. Te veel infrastructuurwerken zijn uitgesteld, waardoor heel veel verouderd is. De handelsrelaties met China en Europa zijn compleet verstoord. De techgiganten hebben een deel van de macht gegrepen.De nieuwe verkozen president Joe Biden zal druk voelen vanuit de eigen Democratische partij om onder meer de belastingen te verhogen en de macht van de technologiebedrijven aan banden te leggen. Maar de Republikeinen zullen Biden zo veel mogelijk proberen te dwarsbomen in het Congres. Op het internationale niveau zal Biden eerder een verademing zijn. Hij heeft al laten verstaan dat hij de economische samenwerking met Europa en Azië wil normaliseren. Maar hij zal nu ook weer niet goede vrienden worden met China.Van het inflatiefront is onlangs positief nieuws opgedoken. Een flink deel van de verloren gegane banen is weer ingevuld. Dat stimuleert de detailhandelsverkopen en het consumentenvertrouwen. Het tekort op de lopende rekening in de Verenigde Staten werd in het tweede kwartaal aanzienlijk slechter. Het zijn allemaal argumenten die wijzen in de richting van een verdere verzwakking van de Amerikaanse munt. Tot waar de dollar zal afglijden, kan niemand exact voorspelen. Maar valutadeskundigen menen dat de koers vrij snel verder kan dalen naar 1,24 à 1,25 dollar voor 1 euro.