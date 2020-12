Het renteverschil tegenover de euro is te klein om een belegging in Australische dollar te verantwoorden.

Terugblik op 2020

Terugblik op 2020De Australische economie groeide bijna dertig jaar ononderbroken. Dat was een wereldrecord. Maar in 2020 maakte de coronapandemie daar een einde aan. Het reële bruto binnenlands product (bbp) is in het tweede kwartaal van 2020 met 7 procent gedaald. Reisbeperkingen en andere inperkingsmaatregelen drukken de uitgaven en de investeringen van de consumenten en de bedrijven. Wellicht krimpt de economie in 2020 met 3,75 procent. De Australische centrale bank verlaagde de rente sinds 2019 van 1,5 naar 0,1 procent. Daarnaast is een onbeperkt opkoopprogramma van obligaties opgezet, zodat ook de langetermijnrente laag blijft.De verwachtingen voor de economieDe algemene verwachting is dat de economie in 2021 herstelt, en met 4,25 procent groeit. Australië kan profiteren van het herstel van de Chinese economie. Maar de spanningen tussen de Verenigde Staten en China zullen niet snel opgelost geraken. Zelfs niet nu Joe Biden de presidentsverkiezingen heeft gewonnen in de VS.De centrale bank verwacht dat de werkloosheidsgraad naar bijna 8 procent stijgt. Ze voorspelt een inflatie van slechts 1 procent. Dat is aanzienlijk minder dan de 2 à 3 procent waar ze naar streeft. Rekening houdend met de economische vooruitzichten, verwacht de centrale bank geen renteverhoging in de komende drie jaar.De verwachtingen voor de Australische dollarHet renteverschil tegenover de euro (1 procentpunt voor staatsobligaties op vijf jaar) is te klein om een belegging in die munt nu te verantwoorden. We zien wel wat stijgingspotentieel als de grondstoffenprijzen verder oplopen. Maar dat potentieel is niet spectaculair. Het huidige niveau van 1,6 Australische dollar voor een euro is al jaren een referentie.