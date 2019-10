Voor het eerst sinds lang kijken we weer met een geïnteresseerde blik naar de financiële waarden.

Sinds 2007 hebben we het zo niet voor de bankaandelen. En de cijfers geven ons daarin gelijk. Nooit eerder presteerden de Europese bankaandelen zo slecht tegenover het marktgemiddelde en nooit eerder de afgelopen decennia waren ze zo goedkoop gewaardeerd ten opzichte van het marktgemiddelde. Voor het eerst sinds lang kijken we weer met een geïnteresseerde blik naar de financiële waarden. De koersdalingen dit jaar lijken ons wat te extreem te zijn geweest. In winstevolutie is het beeld niet rooskleurig, maar beleggers verrekenen een overdreven winstdaling, die er volgens ons niet zal komen. Kopen bij overdreven pessimisme is vaak een succesvolle strategie in de beleggingswereld gebleken.

