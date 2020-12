De real staat nog steeds dicht bij het laagste niveau in tien jaar.

Terugblik op 2020

Terugblik op 2020Brazilië is erg zwaar getroffen door het coronavirus. De directe buitenlandse investeringen zijn sterk teruggelopen. Volgens het Internationaal Monetair Fonds zal de Braziliaanse economie dit jaar met 5,3 procent krimpen. President Jair Bolsonaro noemt de coronacrisis vooral de schuld van anderen.De rentevoet bedroeg midden 2019 nog 6 procent. Nu is dat nog 2 procent. De Braziliaanse real lijdt dus niet alleen onder de coronacrisis en politieke instabiliteit, ook de rentevergoeding is niet langer interessant. De inflatie op jaarbasis is onlangs gestegen tot net geen 4 procent.De verwachtingen voor de economieBraziliaanse exportproducten, zoals koffie, sojabonen en suiker, zijn door de verzwakte real zo goedkoop geworden, dat er weer meer vraag komt uit het buitenland. Als de wereldwijde economie weer aantrekt, zullen de prijzen van de grondstoffen opnieuw stijgen. Dan kan de rente door inflatiedruk weer toenemen. Maar eerst zal de Braziliaanse economie nog heel wat maanden door een diep dal gaan.De verwachtingen voor de Braziliaanse realDe real staat nog steeds dicht bij het laagste niveau in tien jaar. Het is duidelijk niet gemakkelijk de neerwaartse spiraal te doorbreken. De laatste weken van dit jaar zijn veilig geachte munten, zoals de dollar en de Japanse yen, massaal ingeruild voor valuta uit opkomende markten, waaronder de Braziliaanse real. De politieke spanningen en de onzekere economische omstandigheden zullen ook nog spelen in 2021. Vooral omdat het epicentrum van de corona-uitbraak nu in Zuid-Amerika ligt. Bovendien vallen nog meer renteverlagingen te verwachten in Brazilië.